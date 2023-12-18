В мире США США направили остатки средств на помощь Украине 18 декабря 2023 в 23:14 Размер текста - 17 + США исчерпали финансовые средства для поддержки Украины Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Власти США направили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине», — сообщил Кирби. Он добавил, что в конце декабря будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой поддержке Киева из оставшихся средств. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подчеркнула, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. Она отметила, что американские власти не смогут восполнять собственные запасы вооружений, поскольку у них закончатся средства на замещение. Власти США направили остатки финансовых средств Киеву для пополнения запасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря рассказал на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине», — сообщил Кирби. Он добавил, что в конце декабря будет рассмотрен вопрос о дополнительной финансовой поддержке Киева из оставшихся средств. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее подчеркнула, что к концу 2023 года администрация США будет располагать примерно миллиардом долларов на помощь Украине. Она отметила, что американские власти не смогут восполнять собственные запасы вооружений, поскольку у них закончатся средства на замещение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям