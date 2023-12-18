На Украине допустили мобилизацию женщин

19 декабря 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Мобилизация женщин нужна для обороны Украины, считает Совсун Фото: Официальный портал Киева На Украине зашел разговор о мобилизации женщин на фронт. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. «Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем конфликт, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — передает telegram-канал «УНИАН» слова депутата. Она отметила, что на этот поступок важно пойти для обороноспособности Украины, признав, что данное решение не будет популярным среди женщин. Главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял о том, что Украине не хватает людей, чтобы заменять военнослужащих, которые находятся на передовой. По его мнению, мобилизацию в стране необходимо вернуть в старый формат. Также главком украинской армии критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского по ходу мобилизации.

На Украине зашел разговор о мобилизации женщин на фронт. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. «Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем конфликт, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — передает telegram-канал «УНИАН» слова депутата. Она отметила, что на этот поступок важно пойти для обороноспособности Украины, признав, что данное решение не будет популярным среди женщин. Главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял о том, что Украине не хватает людей, чтобы заменять военнослужащих, которые находятся на передовой. По его мнению, мобилизацию в стране необходимо вернуть в старый формат. Также главком украинской армии критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского по ходу мобилизации.