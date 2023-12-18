18 декабря 2023

На Украине допустили мобилизацию женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу, stock
Мобилизация женщин нужна для обороны Украины, считает Совсун Фото:

На Украине зашел разговор о мобилизации женщин на фронт. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун.

«Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем конфликт, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — передает telegram-канал «УНИАН» слова депутата. Она отметила, что на этот поступок важно пойти для обороноспособности Украины, признав, что данное решение не будет популярным среди женщин.

Главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял о том, что Украине не хватает людей, чтобы заменять военнослужащих, которые находятся на передовой. По его мнению, мобилизацию в стране необходимо вернуть в старый формат. Также главком украинской армии критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского по ходу мобилизации.

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На Украине зашел разговор о мобилизации женщин на фронт. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун. «Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем конфликт, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — передает telegram-канал «УНИАН» слова депутата. Она отметила, что на этот поступок важно пойти для обороноспособности Украины, признав, что данное решение не будет популярным среди женщин. Главком ВСУ Валерий Залужный уже заявлял о том, что Украине не хватает людей, чтобы заменять военнослужащих, которые находятся на передовой. По его мнению, мобилизацию в стране необходимо вернуть в старый формат. Также главком украинской армии критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского по ходу мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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