18 декабря 2023

«Ведомости» выяснили, как компании борются с дефицитом кадров

«Ведомости»: бизнес доплачивает сотрудникам за трудоустройство их друзей
© Служба новостей «URA.RU»
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За участие в акции «Приведи друга» можно получить 25 тысяч рублей к зарплате Фото:

В России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Фосагро», «Русал» и других компаниях.

«На фоне острого дефицита кадров крупный бизнес стал активнее прибегать к радикальным мерам привлечения новых сотрудников. В частности, некоторые компании освоили практику выплат своим сотрудникам денежных премий за помощь в привлечении персонала. О запуске <…> сообщили на ряде крупных предприятий, среди которых VK, „Яндекс“, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), „Фосагро“, „Русал“, <…>», — пишут «Ведомости».

Одна из нефтегазовых компаний России за участие сотрудников в акции «Приведи друга» готова выплатить к зарплате дополнительно 25 тысяч рублей. Аналогичные программы запустили другие предприятия. Если специальность друга окажется востребованной, то за его трудоустройство можно получить от 2500 до 17 000 рублей.

В России на фоне дефицита кадров в два-три раза вырос спрос на временных сотрудников. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты.

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В России из-за острого дефицита кадров крупные компании начали доплачивать сотрудникам за помощь в привлечении персонала. О запуске таких программ сообщили в VK, «Яндекс», «Фосагро», «Русал» и других компаниях. «На фоне острого дефицита кадров крупный бизнес стал активнее прибегать к радикальным мерам привлечения новых сотрудников. В частности, некоторые компании освоили практику выплат своим сотрудникам денежных премий за помощь в привлечении персонала. О запуске <…> сообщили на ряде крупных предприятий, среди которых VK, „Яндекс“, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), „Фосагро“, „Русал“, <…>», — пишут «Ведомости». Одна из нефтегазовых компаний России за участие сотрудников в акции «Приведи друга» готова выплатить к зарплате дополнительно 25 тысяч рублей. Аналогичные программы запустили другие предприятия. Если специальность друга окажется востребованной, то за его трудоустройство можно получить от 2500 до 17 000 рублей. В России на фоне дефицита кадров в два-три раза вырос спрос на временных сотрудников. В основном работодатели ищут SMM-специалистов, маркетологов, а также бухгалтеров и дизайнеров, говорят в рекрутинговых агентствах. Но для самих работников это значит нестабильность дохода, отсутствие социальных гарантий и ограниченные возможности для карьерного роста, считают эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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