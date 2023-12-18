18 декабря 2023

Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция политической партии Новые люди. Екатеринбург, микрофон, корпорация bosch
Производитель бытовой техники продаст бизнес в РФ  Can Holding Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

«Российское подразделение Bosch уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники и ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding. Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег», — передает слова источника «Коммерсант».

По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. В прошлом году сообщалось, что компания планировала продать два своих завода в России, находящиеся в том городе. Производство техники на них было приостановлено из-за санкций Европейского союза, откуда поставлялись комплектующие, передает «Царьград». Заводы оценивались в 3,8 — 4,4 миллиарда рублей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. «Российское подразделение Bosch уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники и ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding. Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег», — передает слова источника «Коммерсант». По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. В прошлом году сообщалось, что компания планировала продать два своих завода в России, находящиеся в том городе. Производство техники на них было приостановлено из-за санкций Европейского союза, откуда поставлялись комплектующие, передает «Царьград». Заводы оценивались в 3,8 — 4,4 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...