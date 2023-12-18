Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

Производитель бытовой техники Bosch продаст свои российские заводы турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
«Российское подразделение Bosch уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники и ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding. Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег», — передает слова источника «
По словам учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова, Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом. В прошлом году сообщалось, что компания планировала продать два своих завода в России, находящиеся в том городе. Производство техники на них было приостановлено из-за санкций Европейского союза, откуда поставлялись комплектующие, передает «Царьград». Заводы оценивались в 3,8 — 4,4 миллиарда рублей.
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