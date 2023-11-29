Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-аккаунт мэра из ХМАО. Скрин

30 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Месяц назад мошенники уже создавали фейковый аккаунт главы города Фото: Анна Майорова © URA.RU Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. «Уважаемые жители Нефтеюганска! Мошенники вновь запустили массовую рассылку. Будьте бдительны и осторожны! В Telegram создан очередной фейковый аккаунт с моим именем, с которого злоумышленники ведут диалог от моего лица», — указано в посте Эльвиры Бугай. Глава Нефтеюганска просит жителей игнорировать на ложные сообщения и не вступать в переписку со злоумышленниками. Это уже второй случай создания фейкового канала на имя Эльвиры Бугай. В конце сентябре она уже публиковала подобный пост. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута Андрея Филатова. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей. Мошенники отправляют сообщения жителям города от имени мэра Фото: tg-канал Эльвира Бугай

Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. «Уважаемые жители Нефтеюганска! Мошенники вновь запустили массовую рассылку. Будьте бдительны и осторожны! В Telegram создан очередной фейковый аккаунт с моим именем, с которого злоумышленники ведут диалог от моего лица», — указано в посте Эльвиры Бугай. Глава Нефтеюганска просит жителей игнорировать на ложные сообщения и не вступать в переписку со злоумышленниками. Это уже второй случай создания фейкового канала на имя Эльвиры Бугай. В конце сентябре она уже публиковала подобный пост. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута Андрея Филатова. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей.