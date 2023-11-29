Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках.
«Уважаемые жители Нефтеюганска! Мошенники вновь запустили массовую рассылку. Будьте бдительны и осторожны! В Telegram создан очередной фейковый аккаунт с моим именем, с которого злоумышленники ведут диалог от моего лица», — указано в посте Эльвиры Бугай.
Глава Нефтеюганска просит жителей игнорировать на ложные сообщения и не вступать в переписку со злоумышленниками. Это уже второй случай создания фейкового канала на имя Эльвиры Бугай. В конце сентябре она уже публиковала подобный пост.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута Андрея Филатова. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей.
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