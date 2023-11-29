29 ноября 2023

Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-аккаунт мэра из ХМАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Месяц назад мошенники уже создавали фейковый аккаунт главы города Фото:

Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках.

«Уважаемые жители Нефтеюганска! Мошенники вновь запустили массовую рассылку. Будьте бдительны и осторожны! В Telegram создан очередной фейковый аккаунт с моим именем, с которого злоумышленники ведут диалог от моего лица», — указано в посте Эльвиры Бугай.

Глава Нефтеюганска просит жителей игнорировать на ложные сообщения и не вступать в переписку со злоумышленниками. Это уже второй случай создания фейкового канала на имя Эльвиры Бугай. В конце сентябре она уже публиковала подобный пост.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута Андрея Филатова. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей.

Мошенники отправляют сообщения жителям города от имени мэра
Мошенники отправляют сообщения жителям города от имени мэра
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Мошенники в очередной раз создали фейковый tg-канал мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Глава города в официальном telegram-канале предупредила жителей о злоумышленниках. «Уважаемые жители Нефтеюганска! Мошенники вновь запустили массовую рассылку. Будьте бдительны и осторожны! В Telegram создан очередной фейковый аккаунт с моим именем, с которого злоумышленники ведут диалог от моего лица», — указано в посте Эльвиры Бугай. Глава Нефтеюганска просит жителей игнорировать на ложные сообщения и не вступать в переписку со злоумышленниками. Это уже второй случай создания фейкового канала на имя Эльвиры Бугай. В конце сентябре она уже публиковала подобный пост. Ранее URA.RU сообщало, что мошенники решили обманывать людей от имени мэра Сургута Андрея Филатова. Злоумышленники создали поддельный аккаунт в мессенджере Telegram, чтобы обманывать людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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