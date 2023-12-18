18 декабря 2023

Депутатов Госдумы пересадят на отечественные автомобили с 1 января

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С нового года депутаты начнут передвигаться на российских автомобилях Фото:

Всех депутатов пересадят на автомобили отечественных производителей с 1 января 2024 года. Письмо с таким предложением со ссылкой на на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина поступило в органы исполнительной власти регионов РФ от руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, рассказал источник.

«Письмо было отправлено еще осенью, по итогам совета Госдумы 18 сентября, где было принято соответствующее решение. Тогда же было принято решение, чтобы в своих избирательных округах депутаты использовали только отечественные автомобили», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированного источника. Еще в июле 2023 года Володин предложил, чтобы депутаты пересели на отечественные машины, что поддержали большинство россиян.

В августе президент России Владимир Путин призвал чиновников ездить на автомобилях отечественного производства. После чего председатель Госдумы признался, что передвигается только на российских автомобилях Aurus и «Москвич-3». Володин уверен, что такой подход является правильным.

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Всех депутатов пересадят на автомобили отечественных производителей с 1 января 2024 года. Письмо с таким предложением со ссылкой на на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина поступило в органы исполнительной власти регионов РФ от руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, рассказал источник. «Письмо было отправлено еще осенью, по итогам совета Госдумы 18 сентября, где было принято соответствующее решение. Тогда же было принято решение, чтобы в своих избирательных округах депутаты использовали только отечественные автомобили», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированного источника. Еще в июле 2023 года Володин предложил, чтобы депутаты пересели на отечественные машины, что поддержали большинство россиян. В августе президент России Владимир Путин призвал чиновников ездить на автомобилях отечественного производства. После чего председатель Госдумы признался, что передвигается только на российских автомобилях Aurus и «Москвич-3». Володин уверен, что такой подход является правильным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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