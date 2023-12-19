Севморпуть обеспечит проход судов, меняющих маршрут из-за атак в Красном море

19 декабря 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

По словам Корчунова, суда могут пройти по Севморпути при условии соблюдения Полярного кодекса Фото: Андрей Гусельников © URA.RU В связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов в Красном море суда не могут пройти по запланированному пути. Россия может позволить им изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако это будет возможно при двух условиях. Суда должны соблюдать требования положений регулирующих документов РФ и требования Полярного кодекса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса», — передает РИА Новости слова Корчунова. Он добавил, что также суда могут пройти через Северный морской путь при условии соблюдения положений документов России по регулированию прохода по Севморпути. Мировые компании объявляют о приостановке перевозок через Красное море. Это связано с тем, что хуситы угрожают атаковать любые связанные с Израилем корабли. Ранее сообщалось, что ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена, атаковали коммерческие суда в Красном море. В частности, американский эскадренный миноносец USS Carney. Также йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) с помощью баллистических ракет атаковало грузовое судно под флагом Гонконга. В ВС США отметили, что данные нападения угрожают международной морской безопасности.

В связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов в Красном море суда не могут пройти по запланированному пути. Россия может позволить им изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако это будет возможно при двух условиях. Суда должны соблюдать требования положений регулирующих документов РФ и требования Полярного кодекса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса», — передает РИА Новости слова Корчунова. Он добавил, что также суда могут пройти через Северный морской путь при условии соблюдения положений документов России по регулированию прохода по Севморпути. Мировые компании объявляют о приостановке перевозок через Красное море. Это связано с тем, что хуситы угрожают атаковать любые связанные с Израилем корабли. Ранее сообщалось, что ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена, атаковали коммерческие суда в Красном море. В частности, американский эскадренный миноносец USS Carney. Также йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) с помощью баллистических ракет атаковало грузовое судно под флагом Гонконга. В ВС США отметили, что данные нападения угрожают международной морской безопасности.