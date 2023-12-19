Севморпуть обеспечит проход судов, меняющих маршрут из-за атак в Красном море

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, маяк, арктика, ледокол
По словам Корчунова, суда могут пройти по Севморпути при условии соблюдения Полярного кодекса Фото:

В связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов в Красном море суда не могут пройти по запланированному пути. Россия может позволить им изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако это будет возможно при двух условиях. Суда должны соблюдать требования положений регулирующих документов РФ и требования Полярного кодекса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса», — передает РИА Новости слова Корчунова. Он добавил, что также суда могут пройти через Северный морской путь при условии соблюдения положений документов России по регулированию прохода по Севморпути.

Мировые компании объявляют о приостановке перевозок через Красное море. Это связано с тем, что хуситы угрожают атаковать любые связанные с Израилем корабли.

Ранее сообщалось, что ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена, атаковали коммерческие суда в Красном море. В частности, американский эскадренный миноносец USS Carney. Также йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) с помощью баллистических ракет атаковало грузовое судно под флагом Гонконга. В ВС США отметили, что данные нападения угрожают международной морской безопасности.

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В связи с атаками йеменских повстанцев-хуситов в Красном море суда не могут пройти по запланированному пути. Россия может позволить им изменить маршрут и воспользоваться Северным морским путем. Однако это будет возможно при двух условиях. Суда должны соблюдать требования положений регулирующих документов РФ и требования Полярного кодекса. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. «Да, в принципе может позволить при условии соблюдения требований Полярного кодекса», — передает РИА Новости слова Корчунова. Он добавил, что также суда могут пройти через Северный морской путь при условии соблюдения положений документов России по регулированию прохода по Севморпути. Мировые компании объявляют о приостановке перевозок через Красное море. Это связано с тем, что хуситы угрожают атаковать любые связанные с Израилем корабли. Ранее сообщалось, что ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена, атаковали коммерческие суда в Красном море. В частности, американский эскадренный миноносец USS Carney. Также йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) с помощью баллистических ракет атаковало грузовое судно под флагом Гонконга. В ВС США отметили, что данные нападения угрожают международной морской безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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