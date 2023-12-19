В аэропорту «Кольцово» задержали курганца, который закурил в туалете самолета

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
В отношении нарушителя составлены административные протоколы Фото:

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали жителя Курганской области, который закурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

«В аэропорту „Кольцово“ транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолете по маршруту „Хабаровск — Екатеринбург“. Согласно акту, составленному командиром воздушного судна, мужчина во время полета курил в туалетной комнате самолета, в результате чего сработали датчики дыма», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель был доставлен дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Мужчина признал вину. В отношении него были составлены два административных протокола.

Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана задержали в аэропорту «Кольцово» с древней иконой и крестом. Таможенники нашли раритеты во время досмотра багажа. Женщина пыталась их вывезти в Дубай.

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В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали жителя Курганской области, который закурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «В аэропорту „Кольцово“ транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолете по маршруту „Хабаровск — Екатеринбург“. Согласно акту, составленному командиром воздушного судна, мужчина во время полета курил в туалетной комнате самолета, в результате чего сработали датчики дыма», — говорится в сообщении ведомства. Нарушитель был доставлен дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Мужчина признал вину. В отношении него были составлены два административных протокола. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана задержали в аэропорту «Кольцово» с древней иконой и крестом. Таможенники нашли раритеты во время досмотра багажа. Женщина пыталась их вывезти в Дубай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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