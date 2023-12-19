В аэропорту «Кольцово» задержали курганца, который закурил в туалете самолета

19 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В отношении нарушителя составлены административные протоколы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали жителя Курганской области, который закурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «В аэропорту „Кольцово“ транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолете по маршруту „Хабаровск — Екатеринбург“. Согласно акту, составленному командиром воздушного судна, мужчина во время полета курил в туалетной комнате самолета, в результате чего сработали датчики дыма», — говорится в сообщении ведомства. Нарушитель был доставлен дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Мужчина признал вину. В отношении него были составлены два административных протокола. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана задержали в аэропорту «Кольцово» с древней иконой и крестом. Таможенники нашли раритеты во время досмотра багажа. Женщина пыталась их вывезти в Дубай.

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали жителя Курганской области, который закурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. «В аэропорту „Кольцово“ транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолете по маршруту „Хабаровск — Екатеринбург“. Согласно акту, составленному командиром воздушного судна, мужчина во время полета курил в туалетной комнате самолета, в результате чего сработали датчики дыма», — говорится в сообщении ведомства. Нарушитель был доставлен дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Мужчина признал вину. В отношении него были составлены два административных протокола. Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана задержали в аэропорту «Кольцово» с древней иконой и крестом. Таможенники нашли раритеты во время досмотра багажа. Женщина пыталась их вывезти в Дубай.