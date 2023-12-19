В аэропорту «Кольцово» задержали курганца, который закурил в туалете самолета

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали жителя Курганской области, который закурил в туалете самолета. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.
«В аэропорту „Кольцово“ транспортные полицейские задержали 44-летнего жителя Курганской области, летевшего на самолете по маршруту „Хабаровск — Екатеринбург“. Согласно акту, составленному командиром воздушного судна, мужчина во время полета курил в туалетной комнате самолета, в результате чего сработали датчики дыма», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушитель был доставлен дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». Мужчина признал вину. В отношении него были составлены два административных протокола.
Ранее URA.RU писало, что жительницу Кургана задержали в аэропорту «Кольцово» с древней иконой и крестом. Таможенники нашли раритеты во время досмотра багажа. Женщина пыталась их вывезти в Дубай.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.