18 декабря 2023

Instasamka откажется выступать в Тюмени, если ее не встретит Maybach

В райдер певицы Instasamka входит килограмм куриных крыльев и Maybach
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ФОК в Коркино с участием Игоря Алтушкина, Бориса Дубровского, Майка Тайсона. Челябинская область, вип авто, майбах, эмблема майбах, maybach
Гонорар артистки за выступление составляет пять миллионов рублей Фото:

В райдер певицы из Тобольска (Тюменская область) Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, входят килограмм куриных крыльев, автомобиль Maybach и приставка Xbox. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Стоимость выступления артистки составляет пять миллионов рублей.

«Важный пункт райдера — условия трансфера. Инстасамку и Moneyken (муж певицы — прим. ред.) у аэропорта должен ожидать Maybach или хотя бы такси премиум-класса. Во время поездки водителю нельзя общаться по телефону, делать фото- и видеосъемку, а также разговаривать со знаменитостями. Во время перелетов артисты пользуются VIP-услугами», — сообщает Baza.

Исполнительнице должны предоставить номер люкс в пятизвездочном отеле, приставку и гоночные игры к ней, премиальные шампуни, прокладки, зубные щетки, летом — солнцезащитный крем. Из еды Instasamka требует сет роллов, куриные крылья, брокколи на пару, чипсы и пюре на кокосовом молоке.

Ранее URA.RU писало, что концерты певицы в городах России отменили после жалоб Лиги безопасного интернета и тюменского родительского комитета. Однако позднее тоболячка анонсировала новый тур. Ее выступление пройдет и в Тюмени весной 2024 года.

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В райдер певицы из Тобольска (Тюменская область) Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, входят килограмм куриных крыльев, автомобиль Maybach и приставка Xbox. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Стоимость выступления артистки составляет пять миллионов рублей. «Важный пункт райдера — условия трансфера. Инстасамку и Moneyken (муж певицы — прим. ред.) у аэропорта должен ожидать Maybach или хотя бы такси премиум-класса. Во время поездки водителю нельзя общаться по телефону, делать фото- и видеосъемку, а также разговаривать со знаменитостями. Во время перелетов артисты пользуются VIP-услугами», — сообщает Baza. Исполнительнице должны предоставить номер люкс в пятизвездочном отеле, приставку и гоночные игры к ней, премиальные шампуни, прокладки, зубные щетки, летом — солнцезащитный крем. Из еды Instasamka требует сет роллов, куриные крылья, брокколи на пару, чипсы и пюре на кокосовом молоке. Ранее URA.RU писало, что концерты певицы в городах России отменили после жалоб Лиги безопасного интернета и тюменского родительского комитета. Однако позднее тоболячка анонсировала новый тур. Ее выступление пройдет и в Тюмени весной 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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