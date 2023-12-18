Instasamka откажется выступать в Тюмени, если ее не встретит Maybach

В райдер певицы Instasamka входит килограмм куриных крыльев и Maybach

19 декабря 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Гонорар артистки за выступление составляет пять миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В райдер певицы из Тобольска (Тюменская область) Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, входят килограмм куриных крыльев, автомобиль Maybach и приставка Xbox. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Стоимость выступления артистки составляет пять миллионов рублей. «Важный пункт райдера — условия трансфера. Инстасамку и Moneyken (муж певицы — прим. ред.) у аэропорта должен ожидать Maybach или хотя бы такси премиум-класса. Во время поездки водителю нельзя общаться по телефону, делать фото- и видеосъемку, а также разговаривать со знаменитостями. Во время перелетов артисты пользуются VIP-услугами», — сообщает Baza. Исполнительнице должны предоставить номер люкс в пятизвездочном отеле, приставку и гоночные игры к ней, премиальные шампуни, прокладки, зубные щетки, летом — солнцезащитный крем. Из еды Instasamka требует сет роллов, куриные крылья, брокколи на пару, чипсы и пюре на кокосовом молоке. Ранее URA.RU писало, что концерты певицы в городах России отменили после жалоб Лиги безопасного интернета и тюменского родительского комитета. Однако позднее тоболячка анонсировала новый тур. Ее выступление пройдет и в Тюмени весной 2024 года.

В райдер певицы из Тобольска (Тюменская область) Дарьи Зотеевой, известной как Instasamka, входят килограмм куриных крыльев, автомобиль Maybach и приставка Xbox. Об этом сообщает telegram-канал Baza. Стоимость выступления артистки составляет пять миллионов рублей. «Важный пункт райдера — условия трансфера. Инстасамку и Moneyken (муж певицы — прим. ред.) у аэропорта должен ожидать Maybach или хотя бы такси премиум-класса. Во время поездки водителю нельзя общаться по телефону, делать фото- и видеосъемку, а также разговаривать со знаменитостями. Во время перелетов артисты пользуются VIP-услугами», — сообщает Baza. Исполнительнице должны предоставить номер люкс в пятизвездочном отеле, приставку и гоночные игры к ней, премиальные шампуни, прокладки, зубные щетки, летом — солнцезащитный крем. Из еды Instasamka требует сет роллов, куриные крылья, брокколи на пару, чипсы и пюре на кокосовом молоке. Ранее URA.RU писало, что концерты певицы в городах России отменили после жалоб Лиги безопасного интернета и тюменского родительского комитета. Однако позднее тоболячка анонсировала новый тур. Ее выступление пройдет и в Тюмени весной 2024 года.