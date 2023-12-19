В России исчезнет вино стоимостью до 700 рублей

К 2025 году в России исчезнет импортное вино стоимостью до 700 рублей. Об этом заявил президент Simple Group Максим Каширин, отметив, что это связанно с ростом импортных пошлин и ставок акцизов.
«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс „умирания“ этого сегмента (вина до 700 рублей — прим. URA.RU) будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — заявил Максим Каширин, его слова приводит РБК.
Ранее Россия подняла таможенные пошлины на импортные вина, сейчас их размер составляет 20% вместо прежних 12,5%. Это было сделано в ответ на западные санкции. Инфляция в Европе, повышение стоимости компонентов и пошлины приведут к резкому росту цен на дешевые вина, рассказал Каширин.
Такое же мнение высказывали в виноторговой компании Fort. Там отметили, что вина из Италии, Испании и Франции могут быть заменены продукцией из Чили, Аргентины и ЮАР.
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