Мытищи в Подмосковье атаковали дикие голодные кабаны

В Подмосковье в городе Мытищи жители обнаружили на улицах стаю диких кабанов. Они вышли к людям, чтобы найти еду.
«В подмосковных Мытищах появилась банда гопников, которые подкарауливают жителей у подъездов и клянчат еду. До копытоприкладства пока не доходило», — передает telegram-канал 112. Известно, что большая часть людей, которым встретились эти кабаны на улице, добровольно делятся с ними едой. Но все-таки прикармливать диких животных является не самой лучшей идеей.
Ранее сообщалось, что в города ХМАО на улицы все чаще выходят дикие животные. В частности, в поисках пищи к людям выходят лисы и рыси. Увеличению количества диких животных в городе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы. Также одной из причин может являться снижение количества бродячих собак на территории региона.
В Подмосковье в городе Мытищи жители обнаружили на улицах стаю диких кабанов. Они вышли к людям, чтобы найти еду. «В подмосковных Мытищах появилась банда гопников, которые подкарауливают жителей у подъездов и клянчат еду. До копытоприкладства пока не доходило», — передает telegram-канал 112. Известно, что большая часть людей, которым встретились эти кабаны на улице, добровольно делятся с ними едой. Но все-таки прикармливать диких животных является не самой лучшей идеей. Ранее сообщалось, что в города ХМАО на улицы все чаще выходят дикие животные. В частности, в поисках пищи к людям выходят лисы и рыси. Увеличению количества диких животных в городе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы. Также одной из причин может являться снижение количества бродячих собак на территории региона.