Мытищи в Подмосковье атаковали дикие голодные кабаны

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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Дикие кабаны выпрашивают еду у жителей Мытищ Фото:

В Подмосковье в городе Мытищи жители обнаружили на улицах стаю диких кабанов. Они вышли к людям, чтобы найти еду.

«В подмосковных Мытищах появилась банда гопников, которые подкарауливают жителей у подъездов и клянчат еду. До копытоприкладства пока не доходило», — передает telegram-канал 112. Известно, что большая часть людей, которым встретились эти кабаны на улице, добровольно делятся с ними едой. Но все-таки прикармливать диких животных является не самой лучшей идеей.

Ранее сообщалось, что в города ХМАО на улицы все чаще выходят дикие животные. В частности, в поисках пищи к людям выходят лисы и рыси. Увеличению количества диких животных в городе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы. Также одной из причин может являться снижение количества бродячих собак на территории региона.

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В Подмосковье в городе Мытищи жители обнаружили на улицах стаю диких кабанов. Они вышли к людям, чтобы найти еду. «В подмосковных Мытищах появилась банда гопников, которые подкарауливают жителей у подъездов и клянчат еду. До копытоприкладства пока не доходило», — передает telegram-канал 112. Известно, что большая часть людей, которым встретились эти кабаны на улице, добровольно делятся с ними едой. Но все-таки прикармливать диких животных является не самой лучшей идеей. Ранее сообщалось, что в города ХМАО на улицы все чаще выходят дикие животные. В частности, в поисках пищи к людям выходят лисы и рыси. Увеличению количества диких животных в городе могла поспособствовать их миграция из соседних областей из-за отсутствия кормовой базы. Также одной из причин может являться снижение количества бродячих собак на территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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