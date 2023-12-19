Мишустин: Россия готова помочь Китаю после землетрясения

Россия готова помочь Китаю с восстановлением после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
«Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. <…> По решению президента РФ Владимира Путина, мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — заявил Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости.
Также соболезнования выразил и Путин. Он их адресовал лидеру Китая Си Цзиньпину, передает RT.
На северо-западе Китая в провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение. Погибли как минимум 118 человек, больше сотни получили ранения.
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