В мире Азия Мишустин: Россия готова помочь Китаю после землетрясения 19 декабря 2023 в 13:45 Размер текста - 17 + Россия приносит соболезнования в связи с гибелью людей в Китае из-за землетрясения, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова помочь Китаю с восстановлением после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. <…> По решению президента РФ Владимира Путина, мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — заявил Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости. Также соболезнования выразил и Путин. Он их адресовал лидеру Китая Си Цзиньпину, передает RT. На северо-западе Китая в провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение. Погибли как минимум 118 человек, больше сотни получили ранения. Россия готова помочь Китаю с восстановлением после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. <…> По решению президента РФ Владимира Путина, мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — заявил Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости. Также соболезнования выразил и Путин. Он их адресовал лидеру Китая Си Цзиньпину, передает RT. На северо-западе Китая в провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение. Погибли как минимум 118 человек, больше сотни получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям