Мишустин: Россия готова помочь Китаю после землетрясения

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Совместное Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ, с участием Михаила Мишустина. Москва, мишустин михаил
Россия приносит соболезнования в связи с гибелью людей в Китае из-за землетрясения, заявил Мишустин Фото:

Россия готова помочь Китаю с восстановлением после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

«Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. <…> По решению президента РФ Владимира Путина, мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — заявил Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости.

Также соболезнования выразил и Путин. Он их адресовал лидеру Китая Си Цзиньпину, передает RT.

На северо-западе Китая в провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение. Погибли как минимум 118 человек, больше сотни получили ранения.

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Россия готова помочь Китаю с восстановлением после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Ли Цян, глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай. <…> По решению президента РФ Владимира Путина, мы готовы оказать содействие в ликвидации последствий землетрясения по линии нашего МЧС», — заявил Михаил Мишустин. Его слова передает РИА Новости. Также соболезнования выразил и Путин. Он их адресовал лидеру Китая Си Цзиньпину, передает RT. На северо-западе Китая в провинциях Ганьсу и Цинхай произошло мощное землетрясение. Погибли как минимум 118 человек, больше сотни получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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