18 декабря 2023

Пермский завод, выпускающий заряды к «Граду», вновь попал под санкции

Евросоюз ввел санкции в отношении Пермского порохового завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Нижнесалдинский металлургический завод. Нижняя Салда, завод, рабочий
Предприятие, выпускающее оборонную продукцию, включено в 12-й санкционный пакет Евросоюза Фото:
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ФГП «Пермский пороховой завод» попало в санкционный список Евросоюза. Всего в 12-й пакет санкций включено 86 юридических лиц.

«Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций ввел ограничения против 61 человека и 86 юрлиц из РФ. Среди них ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «РБК-Пермь». На минувшей неделе в отношении предприятия, выпускающего оборонную продукцию, санкции ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. В апреле текущего года Пермский пороховой завод оказался под санкциями Украины.

Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий ОПК России. Предприятие, в том числе, выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», другую продукцию военного назначения.

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ФГП «Пермский пороховой завод» попало в санкционный список Евросоюза. Всего в 12-й пакет санкций включено 86 юридических лиц. «Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций ввел ограничения против 61 человека и 86 юрлиц из РФ. Среди них ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «РБК-Пермь». На минувшей неделе в отношении предприятия, выпускающего оборонную продукцию, санкции ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. В апреле текущего года Пермский пороховой завод оказался под санкциями Украины. Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий ОПК России. Предприятие, в том числе, выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», другую продукцию военного назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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