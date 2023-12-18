Пермский завод, выпускающий заряды к «Граду», вновь попал под санкции

ФГП «Пермский пороховой завод» попало в санкционный список Евросоюза. Всего в 12-й пакет санкций включено 86 юридических лиц.
«Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций ввел ограничения против 61 человека и 86 юрлиц из РФ. Среди них ФКП „Пермский пороховой завод“», — пишет «РБК-Пермь». На минувшей неделе в отношении предприятия, выпускающего оборонную продукцию, санкции ввело управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина. В апреле текущего года Пермский пороховой завод оказался под санкциями Украины.
Пермский пороховой завод является одним из крупнейших предприятий ОПК России. Предприятие, в том числе, выпускает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО, заряды для двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», другую продукцию военного назначения.
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