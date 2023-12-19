Текслер наградил челябинцев премиями за выполнение призыва в армию

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Открытие завода нефтегазового оборудования ГК «Буран». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер наградил работников военных комиссариатов и служащих, обеспечивших проведение призывной кампании Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Работников военных комиссариатов и сотрудников муниципалитетов Челябинской области, обеспечивших призыв в армию в 2023 году, наградят премиями губернатора Алексея Текслера. Соответствующее постановление обусбликовано 18 декабря на официальном портале правовых актов.

«Работникам военных комиссариатов Челябинской области, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, а также муниципальным служащим и работникам, исполняющим обязанности по техобеспечению работы органов муниципалитетов региона, присуждается сто премий. Размер каждой премии 25 тысяч рублей», — указано в документе.

В постановлении указано, что премии предоставляются за высокие результаты работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации мобилизационной работы, территориальной и гражданской обороны, а также обеспечению призыва в 2023 году. Вознаграждение будет перечислено не позднее 28 декабря.

Из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Это чуть больше, чем в прошлом году. В весенний призыв в регионе планировали отправить в ВС РФ порядка 3,5 тысяч человек.

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Работников военных комиссариатов и сотрудников муниципалитетов Челябинской области, обеспечивших призыв в армию в 2023 году, наградят премиями губернатора Алексея Текслера. Соответствующее постановление обусбликовано 18 декабря на официальном портале правовых актов. «Работникам военных комиссариатов Челябинской области, не являющихся военнослужащими Минобороны РФ, а также муниципальным служащим и работникам, исполняющим обязанности по техобеспечению работы органов муниципалитетов региона, присуждается сто премий. Размер каждой премии 25 тысяч рублей», — указано в документе. В постановлении указано, что премии предоставляются за высокие результаты работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, организации мобилизационной работы, территориальной и гражданской обороны, а также обеспечению призыва в 2023 году. Вознаграждение будет перечислено не позднее 28 декабря. Из Челябинской области в осенний призыв, начавшийся 1 октября, в ВС РФ направят более трех тысяч новобранцев. Это чуть больше, чем в прошлом году. В весенний призыв в регионе планировали отправить в ВС РФ порядка 3,5 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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