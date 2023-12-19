Происшествия Что такое план «Ковер», который объявили в аэропортах Москвы 112: в трех московских аэропортах введен план «Ковер» 19 декабря 2023 в 15:33 Размер текста - 17 + В трех московских аэропортах ввели план «Ковер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский 19 декабря был введен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом беспилотника. URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При этом, сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. Он добавил, что на месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет, передает «Дни.ру». После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер». Он коснулся аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского, сообщает «Национальная служба новостей». Все воздушные суда были перенаправлены в Шереметьево. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский 19 декабря был введен план «Ковер» из-за обнаруженного над городом беспилотника. URA.RU рассказывает, что означает этот план. План «Ковер» объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При этом, сам план предполагает незамедлительную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных, следует из постановления Правительства РФ «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку БПЛА на город. Дрон был сбит в Одинцовском городском округе. Он добавил, что на месте падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений нет, передает «Дни.ру». После этого в трех московских аэропортах ввели план «Ковер». Он коснулся аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковского, сообщает «Национальная служба новостей». Все воздушные суда были перенаправлены в Шереметьево. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям