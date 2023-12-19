Тюменец вытащил окуня весом более полутора килограмм (архивное фото)
Житель Тюмени отправился на рыбалку в ХМАО, где поймал царь-окуня весом более полутора килограмм. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети.
«Состоялась долгожданная поездка в Болчары (ХМАО). Решили окуня половить: сильный удар и понеслась борьба. Я сначала подумал, что щука, но повадки окуня. Счастью не было предела: вот он — царь! Вес 1 575 грамм», — рассказал тюменец Дмитрий Веприков.
Мужчина опубликовал фото и видео своего трофейного улова. Тюменец ласково называет окуня «арбузом» и красавчиком.
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