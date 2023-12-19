Тюменский рыбак поймал в ХМАО царь-окуня. Фото, видео

Житель Тюмени поймал в ХМАО трофейного окуня весом более 1,5 кг

19 декабря 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Тюменец вытащил окуня весом более полутора килограмм (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюмени отправился на рыбалку в ХМАО, где поймал царь-окуня весом более полутора килограмм. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети. «Состоялась долгожданная поездка в Болчары (ХМАО). Решили окуня половить: сильный удар и понеслась борьба. Я сначала подумал, что щука, но повадки окуня. Счастью не было предела: вот он — царь! Вес 1 575 грамм», — рассказал тюменец Дмитрий Веприков. Мужчина опубликовал фото и видео своего трофейного улова. Тюменец ласково называет окуня «арбузом» и красавчиком. Фото: Дмитрий Веприков, ВКонтакте

Житель Тюмени отправился на рыбалку в ХМАО, где поймал царь-окуня весом более полутора килограмм. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети. «Состоялась долгожданная поездка в Болчары (ХМАО). Решили окуня половить: сильный удар и понеслась борьба. Я сначала подумал, что щука, но повадки окуня. Счастью не было предела: вот он — царь! Вес 1 575 грамм», — рассказал тюменец Дмитрий Веприков. Мужчина опубликовал фото и видео своего трофейного улова. Тюменец ласково называет окуня «арбузом» и красавчиком.