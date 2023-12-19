Тюменский рыбак поймал в ХМАО царь-окуня. Фото, видео

Житель Тюмени поймал в ХМАО трофейного окуня весом более 1,5 кг
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Тюменец вытащил окуня весом более полутора килограмм (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени отправился на рыбалку в ХМАО, где поймал царь-окуня весом более полутора килограмм. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети.

«Состоялась долгожданная поездка в Болчары (ХМАО). Решили окуня половить: сильный удар и понеслась борьба. Я сначала подумал, что щука, но повадки окуня. Счастью не было предела: вот он — царь! Вес 1 575 грамм», — рассказал тюменец Дмитрий Веприков.

Мужчина опубликовал фото и видео своего трофейного улова. Тюменец ласково называет окуня «арбузом» и красавчиком.

Фото:

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Житель Тюмени отправился на рыбалку в ХМАО, где поймал царь-окуня весом более полутора килограмм. Об этом мужчина рассказал на своей странице в социальной сети. «Состоялась долгожданная поездка в Болчары (ХМАО). Решили окуня половить: сильный удар и понеслась борьба. Я сначала подумал, что щука, но повадки окуня. Счастью не было предела: вот он — царь! Вес 1 575 грамм», — рассказал тюменец Дмитрий Веприков. Мужчина опубликовал фото и видео своего трофейного улова. Тюменец ласково называет окуня «арбузом» и красавчиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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