У челябинского депутата отобрали мандат за прогулы заседаний

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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, депутат, выбор, карточка для голосования, голосование, избиратель, голос
Челябинск остался уже без двух депутатов прогульщиков Фото:

В Челябинске совет депутатов Советского района досрочно прекратил полномочия Андрея Силиванова. Об этом сообщили 19 декабря URA.RU в совете.

«Сессия только что закончилась. Полномочия Андрея Сергеевича досрочно прекращены в связи с его длительным неучастием в заседаниях», — пояснили в райсовете.

Силиванов управляет строительной компанией и представлял в совете «Единую Россию». Связаться с ним не удалось, агентство готово представить его точку зрения при получении комментария.

Ранее с мандатом по той же причине рассталась Эльнара Габайдулина. В гордуме областного центра она представляла совет депутатов Тракторозаводского района.

Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев.

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В Челябинске совет депутатов Советского района досрочно прекратил полномочия Андрея Силиванова. Об этом сообщили 19 декабря URA.RU в совете. «Сессия только что закончилась. Полномочия Андрея Сергеевича досрочно прекращены в связи с его длительным неучастием в заседаниях», — пояснили в райсовете. Силиванов управляет строительной компанией и представлял в совете «Единую Россию». Связаться с ним не удалось, агентство готово представить его точку зрения при получении комментария. Ранее с мандатом по той же причине рассталась Эльнара Габайдулина. В гордуме областного центра она представляла совет депутатов Тракторозаводского района. Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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