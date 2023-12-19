У челябинского депутата отобрали мандат за прогулы заседаний

В Челябинске совет депутатов Советского района досрочно прекратил полномочия Андрея Силиванова. Об этом сообщили 19 декабря URA.RU в совете.
«Сессия только что закончилась. Полномочия Андрея Сергеевича досрочно прекращены в связи с его длительным неучастием в заседаниях», — пояснили в райсовете.
Силиванов управляет строительной компанией и представлял в совете «Единую Россию». Связаться с ним не удалось, агентство готово представить его точку зрения при получении комментария.
Ранее с мандатом по той же причине рассталась Эльнара Габайдулина. В гордуме областного центра она представляла совет депутатов Тракторозаводского района.
Решение о том, что депутаты будут досрочно лишаться мандатов за прогулы, городская дума Челябинска приняла в конце октября. Речь идет о народных избранниках, которые без уважительных причин пропускали заседания в течение шести месяцев.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.