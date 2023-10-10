В Кургане силовики нашли новые эпизоды на миллионы рублей по делу арестованного главврача. Инсайд

В Кургане обсуждают миллионный ущерб по делу арестованной начбольницы Федотовой

11 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Курганские силовики узнали о новых эпизодах по делу главврача Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курганские следователи допрашивают свидетелей по делу арестованного главврача наркодиспансера Анны Федотовой. На допрос возят подчиненных руководителя, которые уже рассказали о причиненном ущербе на миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «В следственное управление привезли несколько сотрудников наркодиспансера, они дали показания против главврача. Сумма ущерба государству при предварительных подсчетах составляет порядка 5 млн рублей», — приводят данные источники. Свидетели заявили о поборах с премий, пропаже имущества наркодиспансера. По данным источников, следователям приходится отрабатывать сразу несколько эпизодов. Они проверяют заявление подчиненных руководителя о незаконном вывозе металлолома с территории предприятия. Некоторые сотрудники диспенсера говорят о поборах, которые длились годами. Также якобы пропал дорогой служебный ноутбук. Помимо этого, вероятны махинации и сговор при проведении ремонта в больнице. Редакция URA.RU обращалась в СУ СКР по Курганской области с просьбой пояснить, в чем обвиняют главврача. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском диспансере прошли обыски. Главврача медучреждения поместили под домашний арест по ходатайству следователя по подозрению в превышении должностных полномочий. Согласно официальной информации, женщина находится в отпуске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские следователи допрашивают свидетелей по делу арестованного главврача наркодиспансера Анны Федотовой. На допрос возят подчиненных руководителя, которые уже рассказали о причиненном ущербе на миллионы рублей. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «В следственное управление привезли несколько сотрудников наркодиспансера, они дали показания против главврача. Сумма ущерба государству при предварительных подсчетах составляет порядка 5 млн рублей», — приводят данные источники. Свидетели заявили о поборах с премий, пропаже имущества наркодиспансера. По данным источников, следователям приходится отрабатывать сразу несколько эпизодов. Они проверяют заявление подчиненных руководителя о незаконном вывозе металлолома с территории предприятия. Некоторые сотрудники диспенсера говорят о поборах, которые длились годами. Также якобы пропал дорогой служебный ноутбук. Помимо этого, вероятны махинации и сговор при проведении ремонта в больнице. Редакция URA.RU обращалась в СУ СКР по Курганской области с просьбой пояснить, в чем обвиняют главврача. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском диспансере прошли обыски. Главврача медучреждения поместили под домашний арест по ходатайству следователя по подозрению в превышении должностных полномочий. Согласно официальной информации, женщина находится в отпуске.