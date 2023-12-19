Посреднику, передававшему взятки экс-главврачу Озерска, присудили 40-миллионный штраф

Передавший взятки экс-главврачу Озерска посредник получил штраф 40 млн рублей

Посредник получил условный срок и 40-миллионный штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерском горсуде (Челябинская область) вынесли приговор Кире Тетериной. По данным URA.RU, именно она была посредником, который передавал взятки бывшему главврачу местной больницы Евгению Фомину. Как сообщили URA.RU в пресс-службе горсуда, женщина отделалась условным сроком и 40-миллионным штрафом.

«Суд приговорил Тетерину к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком пять лет. Также с нее взыскали штраф в размере 40 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что приговор пока не вступил в законную силу. Тетерина в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Она останется под ней до утверждения приговора.

По информации агентства, Тетерина передавала Фомину взятки в Озерске и Санкт-Петербурге. Она действовала по указанию руководства строительной компании, которой Фомин оказывал общее покровительство начиная от заключения и завышения контрактов, до приемки выполненных работ. Сумма одной из взяток составила 9 млн рублей. Это было первым траншем. Всего же, по версии следствия, за все время Фомин получил от строителей свыше 20 млн рублей.

Фомина задержали в начале года. Его обвинили в получении крупных взяток. Следствие считает, что за отдельную плату он помогал строительной компании с контрактами и приемкой работ. Однако бывший медик вину не признает и продолжает оставаться под арестом. Его дело будет рассмотрено в Смольнинском суде Санкт-Петербурга.