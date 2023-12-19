Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

19 декабря 2023 в 23:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не подпишет законопроект о мобилизации женщин Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать законопроект о мобилизации женщин на воинскую службу. Об этом лидер страны заявил в ходе пресс-конференции. «Законопроект о мобилизации женщин для службы в Вооруженных силах не будет подписан», — следует из пресс-конференции, транслируемой на странице Зеленского в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Глава Украины отметил, что скорее всего подпишет закон о понижении возраста для мобилизации мужчин до 25 лет. Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун допустила мобилизацию женщин на фронт. По ее мнению, на этот поступок важно пойти для обороноспособности страны. Позже главком Вооруженных сил Украины предложил Зеленскому мобилизовать порядка 450 тысяч человек.

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается подписывать законопроект о мобилизации женщин на воинскую службу. Об этом лидер страны заявил в ходе пресс-конференции. «Законопроект о мобилизации женщин для службы в Вооруженных силах не будет подписан», — следует из пресс-конференции, транслируемой на странице Зеленского в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). Глава Украины отметил, что скорее всего подпишет закон о понижении возраста для мобилизации мужчин до 25 лет. Ранее депутат Верховной Рады Инна Совсун допустила мобилизацию женщин на фронт. По ее мнению, на этот поступок важно пойти для обороноспособности страны. Позже главком Вооруженных сил Украины предложил Зеленскому мобилизовать порядка 450 тысяч человек.