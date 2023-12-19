19 декабря 2023

Мигранты дважды пытались напасть на польских пограничников

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам нападения пострадавших не оказалось Фото:

Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши.

«В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении.

По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там.

Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о том, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Также ситуация накаляется из-за участившихся нарушений на границе Польши и Беларуси. В сентябре польский вертолет нарушил границу республики.

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Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши. «В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении. По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там. Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о том, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Также ситуация накаляется из-за участившихся нарушений на границе Польши и Беларуси. В сентябре польский вертолет нарушил границу республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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