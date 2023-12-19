Мигранты дважды пытались напасть на польских пограничников

20 декабря 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

По итогам нападения пострадавших не оказалось Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши. «В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении. По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там. Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о том, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Также ситуация накаляется из-за участившихся нарушений на границе Польши и Беларуси. В сентябре польский вертолет нарушил границу республики.

Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши. «В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении. По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там. Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о том, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Также ситуация накаляется из-за участившихся нарушений на границе Польши и Беларуси. В сентябре польский вертолет нарушил границу республики.