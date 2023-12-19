Мигранты дважды пытались напасть на польских пограничников

Группа недовольных мигрантов дважды пыталась напасть на патруль польской пограничной стражи на границе с Белоруссией. Об этом сообщили в Погранстража Польши.
«В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сказано в сообщении.
По словам представителей польской погранстражи, нападавшие скрывали свои лица под балаклавами. «К счастью, в ходе этого инцидента никто не пострадал», — отметили там.
Ранее глава белорусского КГБ Иван Тертель сообщил о том, что семь групп в Польше готовят теракты на объектах в Беларуси. Также ситуация накаляется из-за участившихся нарушений на границе Польши и Беларуси. В сентябре польский вертолет нарушил границу республики.
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