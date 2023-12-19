Челябинские полицейские установили личность мужчины, ударившего юного спортсмена

20 декабря 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил парня и сломал палку прямо на лыжне Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Златоусте Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который повздорил с юным спортсменом из-за лыжни. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими совместно с коллегами из линейного отдела транспортной полиции установлен мужчина, ставший участником произошедшего», — говорится в telgram-канале ведомства. Им оказался ранее не судимый местный житель 1973 года рождения. Подозреваемого доставили в следственные органы города Златоуста для дачи пояснений. Инцидент произошел 16 ноября на городских соревнованиях, которые были организованы на строящемся биатлонном комплексе Златоуста. Пострадал юноша 2009 года рождения. Удар пришелся по лицу, также была сломана лыжная палка. Молодой человек является участником соревнований городского и регионального уровня, поэтому пользуется дорогостоящим снаряжением. Позже глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента с молодым лыжником. Инцидент изучают на наличие признаков хулиганства. Разбор ситуации проводят в СУ СКР по региону.

В Златоусте Челябинской области полицейские установили личность мужчины, который повздорил с юным спортсменом из-за лыжни. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими совместно с коллегами из линейного отдела транспортной полиции установлен мужчина, ставший участником произошедшего», — говорится в telgram-канале ведомства. Им оказался ранее не судимый местный житель 1973 года рождения. Подозреваемого доставили в следственные органы города Златоуста для дачи пояснений. Инцидент произошел 16 ноября на городских соревнованиях, которые были организованы на строящемся биатлонном комплексе Златоуста. Пострадал юноша 2009 года рождения. Удар пришелся по лицу, также была сломана лыжная палка. Молодой человек является участником соревнований городского и регионального уровня, поэтому пользуется дорогостоящим снаряжением. Позже глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту инцидента с молодым лыжником. Инцидент изучают на наличие признаков хулиганства. Разбор ситуации проводят в СУ СКР по региону.