После публикации URA.RU Бастрыкин требует доклад об избитом в Златоусте лыжнике

19 декабря 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин заинтересовался избиением молодого лыжника в Златоусте Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту инцидента с молодым лыжником в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи проводят процессуальную проверку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Челябинской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Златоусте подросток, готовясь к соревнованиям по лыжным гонкам, не уступил дорогу мужчине, проезжавшему мимо на лыжах. Последний вступил в конфликт с несовершеннолетним и ударил его по лицу», — отметили в следкоме Инцидент изучают на наличие признаков хулиганства. Разбор ситуации проводят в СУ СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель следственного управления ведомства в регионе Петр Решетников. Инцидент произошел 16 ноября на городских соревнованиях, которые были организованы на строящемся биатлонном комплексе Златоуста. Заявление об избитом спортсмене поступило также в местный отдел полиции. Жители пожаловались в пабликах на слабую организацию соревнований. Грамоты не вручали, поскольку их залило водой, а судья по ошибке отправил спортсменов не на ту лыжню. Также отсутствовало полноценное оповещение: комментатора, говорившегося без рации, никто не слышал. Соревнования прошли на фоне смены руководства спортшколы №1. После публикаций в СМИ о предыдущем директоре новым руководителем муниципалитет назначил бывшего полицейского из Самарской области Андрея Цодокова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава СКР Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе проверки по факту инцидента с молодым лыжником в Златоусте (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи проводят процессуальную проверку. «Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении подростка в Челябинской области. В СМИ размещена публикация о том, что в Златоусте подросток, готовясь к соревнованиям по лыжным гонкам, не уступил дорогу мужчине, проезжавшему мимо на лыжах. Последний вступил в конфликт с несовершеннолетним и ударил его по лицу», — отметили в следкоме Инцидент изучают на наличие признаков хулиганства. Разбор ситуации проводят в СУ СКР по региону. Доклад Бастрыкину представит руководитель следственного управления ведомства в регионе Петр Решетников. Инцидент произошел 16 ноября на городских соревнованиях, которые были организованы на строящемся биатлонном комплексе Златоуста. Заявление об избитом спортсмене поступило также в местный отдел полиции. Жители пожаловались в пабликах на слабую организацию соревнований. Грамоты не вручали, поскольку их залило водой, а судья по ошибке отправил спортсменов не на ту лыжню. Также отсутствовало полноценное оповещение: комментатора, говорившегося без рации, никто не слышал. Соревнования прошли на фоне смены руководства спортшколы №1. После публикаций в СМИ о предыдущем директоре новым руководителем муниципалитет назначил бывшего полицейского из Самарской области Андрея Цодокова.