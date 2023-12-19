Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» из-за отмены билетов екатеринбуржцев

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей России против авиакомпании «Аэрофлот» после того, как туристы купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург — Пхукет (Таиланд), но в итоге лишились их. Авиакомпания аннулировала билеты, сославшись на сбой в программе, из-за которого упали цены. О планах общественников рассказал председатель движения Петр Шелищ.
«Союз обратился в суд, так как „Аэрофлот“ проигнорировал письмо общественников. Цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и авиакомпанией были исполнены. На практике это будет означать, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам», — передает издание «Известия» слова Шелища. Также общественники расценили предложение авиакомпании оформить новый билет как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями.
По словам председателя Союза, если сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший может добиться возмещения понесенных убытков. «Для этого необходимо обратиться с исками по месту жительства, не доказывая тот факт, что аннулирование билетов было незаконным. Решение по иску союза снимет этот вопрос. Суду останется лишь определить размер убытков», — считает он.
В октябре 2023 года екатеринбуржцы приобрели дешевые билеты на Пхукет у «Аэрофлота», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте перевозчика. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Роспотребнадзоре посчитали действия авиакомпании незаконными. В середине декабря около 50 человек также подали коллективный иск против «Аэрофлота».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.