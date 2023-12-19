Союз потребителей подал иск к «Аэрофлоту» из-за отмены билетов екатеринбуржцев

20 декабря 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Союз потребителей не стал отпускать ситуацию екатеринбуржцев, лишившихся авиабилетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей России против авиакомпании «Аэрофлот» после того, как туристы купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург — Пхукет (Таиланд), но в итоге лишились их. Авиакомпания аннулировала билеты, сославшись на сбой в программе, из-за которого упали цены. О планах общественников рассказал председатель движения Петр Шелищ. «Союз обратился в суд, так как „Аэрофлот“ проигнорировал письмо общественников. Цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и авиакомпанией были исполнены. На практике это будет означать, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам», — передает издание «Известия» слова Шелища. Также общественники расценили предложение авиакомпании оформить новый билет как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями. По словам председателя Союза, если сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший может добиться возмещения понесенных убытков. «Для этого необходимо обратиться с исками по месту жительства, не доказывая тот факт, что аннулирование билетов было незаконным. Решение по иску союза снимет этот вопрос. Суду останется лишь определить размер убытков», — считает он. В октябре 2023 года екатеринбуржцы приобрели дешевые билеты на Пхукет у «Аэрофлота», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте перевозчика. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Роспотребнадзоре посчитали действия авиакомпании незаконными. В середине декабря около 50 человек также подали коллективный иск против «Аэрофлота». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск Союза потребителей России против авиакомпании «Аэрофлот» после того, как туристы купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург — Пхукет (Таиланд), но в итоге лишились их. Авиакомпания аннулировала билеты, сославшись на сбой в программе, из-за которого упали цены. О планах общественников рассказал председатель движения Петр Шелищ. «Союз обратился в суд, так как „Аэрофлот“ проигнорировал письмо общественников. Цель организации — добиться того, чтобы договоры между покупателями и авиакомпанией были исполнены. На практике это будет означать, что люди смогут улететь в Таиланд по февральским и мартовским билетам», — передает издание «Известия» слова Шелища. Также общественники расценили предложение авиакомпании оформить новый билет как односторонний отказ исполнить заключенный договор с потребителями. По словам председателя Союза, если сроки полетов уже прошли, то каждый потерпевший может добиться возмещения понесенных убытков. «Для этого необходимо обратиться с исками по месту жительства, не доказывая тот факт, что аннулирование билетов было незаконным. Решение по иску союза снимет этот вопрос. Суду останется лишь определить размер убытков», — считает он. В октябре 2023 года екатеринбуржцы приобрели дешевые билеты на Пхукет у «Аэрофлота», но их отменили из-за якобы сбоя на сайте перевозчика. Туристам предложили 30% скидку на новые билеты. Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В Роспотребнадзоре посчитали действия авиакомпании незаконными. В середине декабря около 50 человек также подали коллективный иск против «Аэрофлота».