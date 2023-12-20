Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать в Запорожье

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Атаки ВСУ на запорожском направлении практически прекратились Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ свели к минимуму активность боевых действий на запорожском направлении. Противник «выдохся», отмечает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Наши ребята очень грамотно ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически не ведет атакующих действий», — рассказал Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату территорий РФ. «Зубы дракона», минные поля и укрепленные блиндажи не позволили Киеву прорваться в Запорожье и Донбасс, рассказали URA.RU военкоры.

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ВСУ свели к минимуму активность боевых действий на запорожском направлении. Противник «выдохся», отмечает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Наши ребята очень грамотно ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически не ведет атакующих действий», — рассказал Евгений Балицкий в интервью РИА Новости. Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату территорий РФ. «Зубы дракона», минные поля и укрепленные блиндажи не позволили Киеву прорваться в Запорожье и Донбасс, рассказали URA.RU военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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