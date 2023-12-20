Балицкий: ВСУ практически не пытаются атаковать в Запорожье

20 декабря 2023 в 06:58 Размер текста - 17 +

Атаки ВСУ на запорожском направлении практически прекратились Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ свели к минимуму активность боевых действий на запорожском направлении. Противник «выдохся», отмечает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Наши ребята очень грамотно ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически не ведет атакующих действий», — рассказал Евгений Балицкий в интервью РИА Новости. Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату территорий РФ. «Зубы дракона», минные поля и укрепленные блиндажи не позволили Киеву прорваться в Запорожье и Донбасс, рассказали URA.RU военкоры.

ВСУ свели к минимуму активность боевых действий на запорожском направлении. Противник «выдохся», отмечает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. «Если говорить о том, как это было летом, осенью и как это сейчас, то это три разных подхода к ведению боевых действий. Наши ребята очень грамотно ведут активную оборону. Противник выдохся настолько, что практически не ведет атакующих действий», — рассказал Евгений Балицкий в интервью РИА Новости. Сложная структура линии обороны, которую построил бывший командующий группировкой войск в зоне проведения спецоперации Сергей Суровикин, не дала ВСУ воплотить планы по захвату территорий РФ. «Зубы дракона», минные поля и укрепленные блиндажи не позволили Киеву прорваться в Запорожье и Донбасс, рассказали URA.RU военкоры.