Карта СВО на Украине 20 декабря: ВСУ снизили активность на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ снизили активность на запорожском направлении

20 декабря 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Российские войска теснят ВСУ на запорожском направлении Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не атакуют на Запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. В свою очередь военкоры отмечают, что ВС РФ вытесняют украинские силы на запорожском направлении. Карта военных действий на Украине за 20 декабря и ход спецоперации — в материале URA.RU. Запорожское направление Как рассказал Балицкий, Киев в настоящее время практически не атакует Запорожскую область. Связано это с успехами российских военных на фронте. В настоящее время солдаты из группировки «Юг» продолжают громить украинские позиции у сел Работино и Вербовое, передают военкоры. Активные боестолкновения продолжаются на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Российские солдаты активно используют артиллерию, танки и другую технику. ВС РФ продвинулись на этом фронтовом участке в районе Работино до 1,5 километра. Также бойцы РФ продолжают вытеснять ВСУ дальше от села Вербовое. Украина находится под огнем примерно в 20 населенных пунктах на этом участке. Например, под ударами позиции ВСУ в Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Малиновке. Карта боевых действий на Украина за 20 декабря Карта URA.RU Донецкое направление Военкоры также отмечают, что российская армия проламывает фланги Авдеевки. От промышленного узла ВС продвинулись до 400 метров на юго-восток от города. Также российским силам удалось продвинуться на 500 метров севернее села Степовое — это признают и украинские аналитики. Бои между сторонами конфликта проходят также в населенном пункте Очеретино. Военные РФ атакуют и в направлении Новокалинового и Первомайского. Зафиксировано продвижение на 300 метров возле Невельского. Всего на донецком направлении Россия провела 22 атаки. Под огнем позиции ВСУ также в Северном, Карловке, Нетайлово. Российские бойцы продолжают штурмовать укрепления украинских бойцов в Новомихайловке. Бойцы РФ также атакуют высотные укрепления противника северо-западнее Клещеевки. Российские войска сумели немного продвинуться в районе Хромового и у Богдановки. Купянское направление Российские военные из группировки «Запад» уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ при помощи гаубиц Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет» российские бойцы поразили три вражеских автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не атакуют на Запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. В свою очередь военкоры отмечают, что ВС РФ вытесняют украинские силы на запорожском направлении. Карта военных действий на Украине за 20 декабря и ход спецоперации — в материале URA.RU. Как рассказал Балицкий, Киев в настоящее время практически не атакует Запорожскую область. Связано это с успехами российских военных на фронте. В настоящее время солдаты из группировки «Юг» продолжают громить украинские позиции у сел Работино и Вербовое, передают военкоры. Активные боестолкновения продолжаются на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Российские солдаты активно используют артиллерию, танки и другую технику. ВС РФ продвинулись на этом фронтовом участке в районе Работино до 1,5 километра. Также бойцы РФ продолжают вытеснять ВСУ дальше от села Вербовое. Украина находится под огнем примерно в 20 населенных пунктах на этом участке. Например, под ударами позиции ВСУ в Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Малиновке. Военкоры также отмечают, что российская армия проламывает фланги Авдеевки. От промышленного узла ВС продвинулись до 400 метров на юго-восток от города. Также российским силам удалось продвинуться на 500 метров севернее села Степовое — это признают и украинские аналитики. Бои между сторонами конфликта проходят также в населенном пункте Очеретино. Военные РФ атакуют и в направлении Новокалинового и Первомайского. Зафиксировано продвижение на 300 метров возле Невельского. Всего на донецком направлении Россия провела 22 атаки. Под огнем позиции ВСУ также в Северном, Карловке, Нетайлово. Российские бойцы продолжают штурмовать укрепления украинских бойцов в Новомихайловке. Бойцы РФ также атакуют высотные укрепления противника северо-западнее Клещеевки. Российские войска сумели немного продвинуться в районе Хромового и у Богдановки. Российские военные из группировки «Запад» уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ при помощи гаубиц Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет» российские бойцы поразили три вражеских автомобиля.