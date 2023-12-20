Карта СВО на Украине 20 декабря: ВСУ снизили активность на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не атакуют на Запорожском направлении. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий. В свою очередь военкоры отмечают, что ВС РФ вытесняют украинские силы на запорожском направлении. Карта военных действий на Украине за 20 декабря и ход спецоперации — в материале URA.RU.
Запорожское направление
Как рассказал Балицкий, Киев в настоящее время практически не атакует Запорожскую область. Связано это с успехами российских военных на фронте.
В настоящее время солдаты из группировки «Юг» продолжают громить украинские позиции у сел Работино и Вербовое, передают военкоры. Активные боестолкновения продолжаются на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое. Российские солдаты активно используют артиллерию, танки и другую технику. ВС РФ продвинулись на этом фронтовом участке в районе Работино до 1,5 километра. Также бойцы РФ продолжают вытеснять ВСУ дальше от села Вербовое.
Украина находится под огнем примерно в 20 населенных пунктах на этом участке. Например, под ударами позиции ВСУ в Малой Токмачке, Чаровном, Гуляйполе и Малиновке.
Донецкое направление
Военкоры также отмечают, что российская армия проламывает фланги Авдеевки. От промышленного узла ВС продвинулись до 400 метров на юго-восток от города.
Также российским силам удалось продвинуться на 500 метров севернее села Степовое — это признают и украинские аналитики. Бои между сторонами конфликта проходят также в населенном пункте Очеретино.
Военные РФ атакуют и в направлении Новокалинового и Первомайского. Зафиксировано продвижение на 300 метров возле Невельского. Всего на донецком направлении Россия провела 22 атаки. Под огнем позиции ВСУ также в Северном, Карловке, Нетайлово. Российские бойцы продолжают штурмовать укрепления украинских бойцов в Новомихайловке.
Бойцы РФ также атакуют высотные укрепления противника северо-западнее Клещеевки. Российские войска сумели немного продвинуться в районе Хромового и у Богдановки.
Купянское направление
Российские военные из группировки «Запад» уничтожили несколько замаскированных позиций ВСУ при помощи гаубиц Д-30. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также при помощи противотанковых ракетных комплексов «Корнет» российские бойцы поразили три вражеских автомобиля.
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