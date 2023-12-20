Мишустин поддержал Си Цзиньпина в связи с трагедией в Китае

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Мишустин попросил передать слова поддержки родным пострадавших Фото:

В ходе встречи в Пекине премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за гибели людей во время землетрясения в Китае. Министр добавил, что Россия готова помочь в ликвидации последствий, если это понадобится.

«Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — передает ТАСС слова Мишустина. Он добавил, что согласно решению президента РФ Владимира Путина страна готова помочь в ликвидации последствий землетрясения. Мишустин также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным пострадавших.

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Кроме того, премьер-министр передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Он отметил, что российско-китайские саммиты, которые состоялись в марте и октябре, подтвердили важность дальнейшего стратегического взаимодействия двух стран. А также важность продолжения укрепления партнерских отношений.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что Россия готова помочь Китаю в восстановлении после землетрясения. Соответствующее решение вынес Владимир Путин. Он также выразил соболезнования китайскому лидеру.

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В ходе встречи в Пекине премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за гибели людей во время землетрясения в Китае. Министр добавил, что Россия готова помочь в ликвидации последствий, если это понадобится. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — передает ТАСС слова Мишустина. Он добавил, что согласно решению президента РФ Владимира Путина страна готова помочь в ликвидации последствий землетрясения. Мишустин также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным пострадавших. Кроме того, премьер-министр передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Он отметил, что российско-китайские саммиты, которые состоялись в марте и октябре, подтвердили важность дальнейшего стратегического взаимодействия двух стран. А также важность продолжения укрепления партнерских отношений. Ранее Михаил Мишустин сообщил, что Россия готова помочь Китаю в восстановлении после землетрясения. Соответствующее решение вынес Владимир Путин. Он также выразил соболезнования китайскому лидеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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