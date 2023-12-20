Мишустин поддержал Си Цзиньпина в связи с трагедией в Китае

20 декабря 2023 в 09:08 Размер текста - 17 +

Мишустин попросил передать слова поддержки родным пострадавших Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ходе встречи в Пекине премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за гибели людей во время землетрясения в Китае. Министр добавил, что Россия готова помочь в ликвидации последствий, если это понадобится. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — передает ТАСС слова Мишустина. Он добавил, что согласно решению президента РФ Владимира Путина страна готова помочь в ликвидации последствий землетрясения. Мишустин также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным пострадавших. Статья по теме Зачем Мишустин второй раз в 2023 году прилетел в Пекин Кроме того, премьер-министр передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Он отметил, что российско-китайские саммиты, которые состоялись в марте и октябре, подтвердили важность дальнейшего стратегического взаимодействия двух стран. А также важность продолжения укрепления партнерских отношений. Ранее Михаил Мишустин сообщил, что Россия готова помочь Китаю в восстановлении после землетрясения. Соответствующее решение вынес Владимир Путин. Он также выразил соболезнования китайскому лидеру.

В ходе встречи в Пекине премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за гибели людей во время землетрясения в Китае. Министр добавил, что Россия готова помочь в ликвидации последствий, если это понадобится. «Хотел бы выразить вам, уважаемый господин Си Цзиньпин, глубокие соболезнования в связи гибелью людей в результате разрушительного землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай», — передает ТАСС слова Мишустина. Он добавил, что согласно решению президента РФ Владимира Путина страна готова помочь в ликвидации последствий землетрясения. Мишустин также попросил передать слова поддержки и сочувствия родным пострадавших. Кроме того, премьер-министр передал Си Цзиньпину приветствие и наилучшие пожелания от Путина. Он отметил, что российско-китайские саммиты, которые состоялись в марте и октябре, подтвердили важность дальнейшего стратегического взаимодействия двух стран. А также важность продолжения укрепления партнерских отношений. Ранее Михаил Мишустин сообщил, что Россия готова помочь Китаю в восстановлении после землетрясения. Соответствующее решение вынес Владимир Путин. Он также выразил соболезнования китайскому лидеру.