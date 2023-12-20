Число пострадавших от землетрясения в Китае приблизилось к тысяче

Общее количество пострадавших при землетрясении в Китае составило 782 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции провинциального штаба по организации спасательных работ.
«Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек», — отмечается в пресс-службе штаба, передает ТАСС. В настоящий момент сообщается о 113 погибших. В ходе землетрясения было уничтожено более 150 строений. Поисковые работы практически завершены.
Землетрясение в Китае произошло 19 декабря. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением более трех миллионов человек.
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