Число пострадавших от землетрясения в Китае приблизилось к тысяче

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В Китае в ходе землетрясения пострадали 782 человека Фото:

Общее количество пострадавших при землетрясении в Китае составило 782 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции провинциального штаба по организации спасательных работ.

«Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек», — отмечается в пресс-службе штаба, передает ТАСС. В настоящий момент сообщается о 113 погибших. В ходе землетрясения было уничтожено более 150 строений. Поисковые работы практически завершены.

Землетрясение в Китае произошло 19 декабря. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением более трех миллионов человек.

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Общее количество пострадавших при землетрясении в Китае составило 782 человек. Об этом сообщили на пресс-конференции провинциального штаба по организации спасательных работ. «Количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Ганьсу на северо-западе Китая возросло до 782 человек», — отмечается в пресс-службе штаба, передает ТАСС. В настоящий момент сообщается о 113 погибших. В ходе землетрясения было уничтожено более 150 строений. Поисковые работы практически завершены. Землетрясение в Китае произошло 19 декабря. Эпицентр располагался в 102 километрах к юго-западу от китайского города Ланьчжоу с населением более трех миллионов человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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