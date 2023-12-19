19 декабря 2023

В Кургане продают пункт выдачи заказов магазина «Сима-ленд». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа почтового отделения. Сургут, посылки
Готовый бизнес по выдаче заказов в Кургане предлагают от 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Кургане выставлен на продажу пункт выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина «Сима-ленд» за полмиллиона рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявлений о продаже готового бизнеса на сайте Avito.

«Пpодaетcя пункт выдачи зaказов „Сима-ленд“ пo адpесу Cтaнциoннaя, 41», — указал продавец в объявлении. Также, согласно информации продавца, точка еще развивается.

«Сима-ленд», как утверждает продавец, платит от оборота средств 10 процентов. Из-за близости вокзалов у пункта много клиентов из пригорода. Продают его за 500 тысяч рублей с возможным торгом в связи с покупкой недвижимости.

Также, по данным Avito, есть предложение купить ПВЗ маркетплейса Ozon. Этот готовый бизнес предлагают купить за 200 тысяч рублей, но никаких деталей продавец более не уточнил.

В Северном районе Кургана продают ПВЗ Wildberries за 2 млн рублей. По словам продавца бизнеса, помещение под него арендуется за 37,4 тысяч рублей. Точка востребована среди покупателей на маркетплейсе. По подсчетам владельца ПВЗ, заработать с помощью такого пункта выдачи возможно 132 тысячи рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что от бизнеса по выдаче заказов с маркетплейса Wildberries предприниматели стали избавляться. Владельцы бизнеса также объясняли продажу ПВЗ покупкой недвижимости.

ПВЗ расположен между пригородным и центральным вокзалом
ПВЗ расположен между пригородным и центральным вокзалом
Фото:
Пункт выдачи «Сима-ленд» еще не успел стать популярным у курганцев
Пункт выдачи «Сима-ленд» еще не успел стать популярным у курганцев
Фото:
Клиенты ПВЗ часто приезжают из пригорода
Клиенты ПВЗ часто приезжают из пригорода
Фото:

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В Кургане выставлен на продажу пункт выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина «Сима-ленд» за полмиллиона рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявлений о продаже готового бизнеса на сайте Avito. «Пpодaетcя пункт выдачи зaказов „Сима-ленд“ пo адpесу Cтaнциoннaя, 41», — указал продавец в объявлении. Также, согласно информации продавца, точка еще развивается. «Сима-ленд», как утверждает продавец, платит от оборота средств 10 процентов. Из-за близости вокзалов у пункта много клиентов из пригорода. Продают его за 500 тысяч рублей с возможным торгом в связи с покупкой недвижимости. Также, по данным Avito, есть предложение купить ПВЗ маркетплейса Ozon. Этот готовый бизнес предлагают купить за 200 тысяч рублей, но никаких деталей продавец более не уточнил. В Северном районе Кургана продают ПВЗ Wildberries за 2 млн рублей. По словам продавца бизнеса, помещение под него арендуется за 37,4 тысяч рублей. Точка востребована среди покупателей на маркетплейсе. По подсчетам владельца ПВЗ, заработать с помощью такого пункта выдачи возможно 132 тысячи рублей в месяц. Ранее URA.RU писало, что от бизнеса по выдаче заказов с маркетплейса Wildberries предприниматели стали избавляться. Владельцы бизнеса также объясняли продажу ПВЗ покупкой недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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