Готовый бизнес по выдаче заказов в Кургане предлагают от 200 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане выставлен на продажу пункт выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина «Сима-ленд» за полмиллиона рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявлений о продаже готового бизнеса на сайте Avito.

«Пpодaетcя пункт выдачи зaказов „Сима-ленд“ пo адpесу Cтaнциoннaя, 41», — указал продавец в объявлении. Также, согласно информации продавца, точка еще развивается.

«Сима-ленд», как утверждает продавец, платит от оборота средств 10 процентов. Из-за близости вокзалов у пункта много клиентов из пригорода. Продают его за 500 тысяч рублей с возможным торгом в связи с покупкой недвижимости.

Также, по данным Avito, есть предложение купить ПВЗ маркетплейса Ozon. Этот готовый бизнес предлагают купить за 200 тысяч рублей, но никаких деталей продавец более не уточнил.

В Северном районе Кургана продают ПВЗ Wildberries за 2 млн рублей. По словам продавца бизнеса, помещение под него арендуется за 37,4 тысяч рублей. Точка востребована среди покупателей на маркетплейсе. По подсчетам владельца ПВЗ, заработать с помощью такого пункта выдачи возможно 132 тысячи рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что от бизнеса по выдаче заказов с маркетплейса Wildberries предприниматели стали избавляться. Владельцы бизнеса также объясняли продажу ПВЗ покупкой недвижимости.

ПВЗ расположен между пригородным и центральным вокзалом Фото: сайт Avito

Пункт выдачи «Сима-ленд» еще не успел стать популярным у курганцев Фото: сайт Avito