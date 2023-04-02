Курганцы массово распродают пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане бизнесмены выставили на продажу пункты выдачи заказов маркетплейса Wildberries. Об этом сообщается на сервисе объявлений.

«Продам пункт выдачи заказов Wildberries за 1 000 000 рублей. ПВЗ работает с октября 2021 года и имеет стабильный доход (больше 60 000 рублей)», — указано в описании объявления.

Сообщается, что пункт укомплектован необходимой техникой и мебелью. На продажу владелец выставил бизнес из-за того, что он покупает недвижимость. «Для тех, кто не знаком с Wildberries, скажу так, работа не сложная. Вы лежите на диване, управляете всем в телефоне, а работают ваши сотрудники», — поясняет продавец бизнеса.

Также продается еще один пункт выдачи Wildberries в центре Кургана. Стоимость бизнеса — 999 000 рублей. Аренда помещения обойдется в 40 000 рублей, дополнительно нужно будет оплатить коммунальные услуги (2 000 рублей летом и 4 000 — зимой). В объявлении указано, что вместе с готовым бизнесом новому владельцу перейдет оборудование и штат сотрудников.

Между тем, на продажу также выставили пункт выдачи заказов Ozon. «Продам открывающейся готовый пункт выдачи заказов Ozon. Открывается в первых числах апреля. Стоимость ПВЗ — 550 000 рублей. Продажа в связи с тем, что собственник бизнеса находится в Екатеринбурге», — указано в описании объявления на Avito.

Сообщается, что бизнес открывается по субсидии. Продавец заявил, что первые полгода доход в 90 000 рублей гарантирован. Дополнительно новому владельцу будут поступать проценты от выданных заказов. Ремонт в ПВЗ согласован с руководством маркетплейсом, вся техника от предыдущего владельца перейдет новому. Аренда с учетом коммунальных услуг — 27 000 рублей.

Ранее URA.RU уже писало о том, что в Кургане за несколько миллионов рублей распродают офисы Wildberries и Ozon. Всего продается пять пунктов выдачи.

В Кургане избавляются от ПВЗ Wildberries за миллионов рублей Фото: скрин сайта Avito

В Кургане за полмиллиона продают пункт выдачи заказов Ozon Фото: скрин сайта Avito