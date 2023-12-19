19 декабря 2023

В Екатеринбурге начали судить воспитательницу садика, где удушилась девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Трагедия произошла в одном из детсадов Кировского района (архивное фото) Фото:

В Кировском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело воспитательницы Яны Хакимовой, не уследившей за девочкой, которая удушилась шарфом на горке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Хакимовой предъявили обвинение по ст. 109 ч.2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). На заседании также опросили свидетелей», — пояснил представитель райсуда. Обвиняемую защищает адвокат Юлия Карелина. Оперативно связаться с ней не удалось, она не ответила на звонок корреспондента. Следующее заседание будет в 2024 году.

Трагедия произошла 25 января в одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга. Одна из воспитанниц спускалась с горки и застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи госпитализировали девочку, но через неделю она скончалась в больнице.

По факту гибели ребенка следователи возбудили два уголовных дела: за халатность и причинение смерти по неосторожности. Суд обязал выплатить родителям погибшей девочки 4,4 млн рублей.

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В Кировском районном суде Екатеринбурга начали рассматривать уголовное дело воспитательницы Яны Хакимовой, не уследившей за девочкой, которая удушилась шарфом на горке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Хакимовой предъявили обвинение по ст. 109 ч.2 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). На заседании также опросили свидетелей», — пояснил представитель райсуда. Обвиняемую защищает адвокат Юлия Карелина. Оперативно связаться с ней не удалось, она не ответила на звонок корреспондента. Следующее заседание будет в 2024 году. Трагедия произошла 25 января в одном из детских садов Кировского района Екатеринбурга. Одна из воспитанниц спускалась с горки и застряла в ограждении. Шарф, обмотанный вокруг ее шеи, зацепился за конструкцию. Воспитатель не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи госпитализировали девочку, но через неделю она скончалась в больнице. По факту гибели ребенка следователи возбудили два уголовных дела: за халатность и причинение смерти по неосторожности. Суд обязал выплатить родителям погибшей девочки 4,4 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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