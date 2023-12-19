19 декабря 2023

Жители ЯНАО назвали самые неудачные покупки за 2023 год

Жители ЯНАО посчитали электронику, бытовую технику и одежду неудачными покупками
© Служба новостей «URA.RU»
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О каких тратах в 2023 году жалеют жители Ямала Фото:

Самыми неудачными покупками за 2023 год жители ЯНАО считают электронику, бытовую технику, одежду и обувь. Только 34% населения округа избежали приобретение ненужных и некачественных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, „умных“ колонок) недовольны 12% опрошенных. По 9% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 5% — продуктов питания. 3% горожан сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 2% опрошенных», — говорится в исследовании.

В списке покупок, о которых жалеют ямальцы, указаны ценные бумаги, посуда, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, мебель и дачи. Приобретенной электроникой в большей степени недовольно мужской население округа, женщинам не понравилось качество купленной одежды, обуви и косметики.

Ранее URA.RU сообщило, какие подарки не хотят получить жители ЯНАО на Новый Год. Самыми неподходящими презентами посчитали элементы одежды, косметику и сувениры.

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Самыми неудачными покупками за 2023 год жители ЯНАО считают электронику, бытовую технику, одежду и обувь. Только 34% населения округа избежали приобретение ненужных и некачественных вещей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, „умных“ колонок) недовольны 12% опрошенных. По 9% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 5% — продуктов питания. 3% горожан сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 2% опрошенных», — говорится в исследовании. В списке покупок, о которых жалеют ямальцы, указаны ценные бумаги, посуда, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, мебель и дачи. Приобретенной электроникой в большей степени недовольно мужской население округа, женщинам не понравилось качество купленной одежды, обуви и косметики. Ранее URA.RU сообщило, какие подарки не хотят получить жители ЯНАО на Новый Год. Самыми неподходящими презентами посчитали элементы одежды, косметику и сувениры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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