Суд не стал лишать свободы Тарасовой за контрабанду наркотиков

Аглае Тарасовой дали запрет на определенные действия на два месяца
Аглае Тарасовой дали запрет на определенные действия на два месяца
Звезда «Беспринципных» Аглая Тарасова задержана за наркотики

Суд не стал лишать свободы Аглаю Тарасову, известную по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», за контрабанду наркотиков. Ей избрали запрет на определенные действия.

«Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой», — передают журналисты РБК. Они ссылаются на данные суда. Запрет будет действовать два месяца. 

Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива по подозрению в провозе наркотических средств — при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества, после чего в отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, предусматривающей до семи лет лишения свободы.

