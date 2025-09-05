Суд не стал лишать свободы Тарасовой за контрабанду наркотиков

Суд не стал лишать свободы Аглаю Тарасову, известную по ролям в сериалах «Интерны» и «Беспринципные», за контрабанду наркотиков. Ей избрали запрет на определенные действия.
«Суд избрал запрет определенных действий для актрисы Аглаи Тарасовой», — передают журналисты РБК. Они ссылаются на данные суда. Запрет будет действовать два месяца.
Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту Домодедово после прилета из Тель-Авива по подозрению в провозе наркотических средств — при досмотре у нее обнаружили вейп с гашишным маслом. Экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества, после чего в отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, предусматривающей до семи лет лишения свободы.
