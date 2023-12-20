Россиянам объяснили, почему не вывозят мусор с площадок

РЭО: нарушения графика вывоза мусора связаны с погодными условиями
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Клипарт. Екатеринбург, мусор, зима, мусорный контейнер
В кратчайшие сроки мусор обещают вывезти Фото:

С наступлением морозов экологический оператор России фиксирует рост числа жалоб от россиян на то, что не вывозится мусор. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Все нарушения обещают устранить в ближайшее время. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни», — передает РИА Новости информацию из пресс-службы. Отмечается, что все сообщения россиян оперативно обрабатываются и в кратчайшие сроки все нарушения будут устранены.

Ранее житель Кургана пожаловался на скопление мусора в центре города. Горы отходов растаскивают птицы. Позже регоператор сообщил, что вывоз мусора отработан с региональным оператором по вывозу ТКО «Чистый город». Весь мусор был вывезен, а контейнерную площадку привели в порядок.

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С наступлением морозов экологический оператор России фиксирует рост числа жалоб от россиян на то, что не вывозится мусор. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Все нарушения обещают устранить в ближайшее время. Об этом сообщают в пресс-службе компании. «Это было обусловлено неблагоприятными погодными условиями (снегопады, критически низкие температуры в некоторых регионах), увеличение отходообразования в предпраздничные дни», — передает РИА Новости информацию из пресс-службы. Отмечается, что все сообщения россиян оперативно обрабатываются и в кратчайшие сроки все нарушения будут устранены. Ранее житель Кургана пожаловался на скопление мусора в центре города. Горы отходов растаскивают птицы. Позже регоператор сообщил, что вывоз мусора отработан с региональным оператором по вывозу ТКО «Чистый город». Весь мусор был вывезен, а контейнерную площадку привели в порядок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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