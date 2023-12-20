Экономика Генпрокуратура ФРГ хочет изъять 720 млн евро из замороженных российских активов 20 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 + Германия хочет направить замороженные российские активы в собственный бюджет, передает Spiegel Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Федеральный прокурор Германии Питер Франк хочет изъять часть замороженных российских активов на сумму более 720 млн евро, чтобы пополнить бюджет ФРГ. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне (немецкий город). «Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить ими госбюджет. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне. <…> [Всего] власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро», — передает Spiegel. Страны Большой семерки (G7), Евросоюза и Австралии с начала российской спецоперации на Украине в рамках ограничительных мер заморозили более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ за 2022 год. В настоящий момент Еврокомиссия планирует часть средств направить на поддержку Киева, при этом не все из стран Запада этого хотят. Федеральный прокурор Германии Питер Франк хочет изъять часть замороженных российских активов на сумму более 720 млн евро, чтобы пополнить бюджет ФРГ. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне (немецкий город). «Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более 720 миллионов евро и пополнить ими госбюджет. Соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне. <…> [Всего] власти Германии заморозили российские активы на сумму 5,32 миллиарда евро», — передает Spiegel. Страны Большой семерки (G7), Евросоюза и Австралии с начала российской спецоперации на Украине в рамках ограничительных мер заморозили более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ за 2022 год. В настоящий момент Еврокомиссия планирует часть средств направить на поддержку Киева, при этом не все из стран Запада этого хотят. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям