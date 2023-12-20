ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге продали застройщику

Новым владельцем «Алатыря» станет компания застройщика «СКМ — Девелопмент» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге спустя год на торгах продали торговый центр «Алатырь». Единственным участником аукциона стала компания «Пик XV», которой владеет «СКМ — Девелопмент» — застройщик объектов, в частности, в Верх-Исетском районе. Итоговый протокол опубликован на сайте «Российского аукционного дома».

Компания «ПИК XV» оказалась единственным участником аукциона, поэтому торги признали несостоявшимися. При этом правила разрешают заключить договор купли — продажу с единственным участником торгов по предложенной им цене или по минимальной цене лота. Начальная цена торгового центра составляет 1,75 млн рублей, минимальная — 1,528 млн.

Согласно данным СБИС, владельцем «ПИК XV» является компания «СКМ — Девелопмент», ее директор — Алексей Фалько. У застройщика есть объекты в Верх-Исетском районе и в Пионерском.

Год назад (в ноябре 2022) «Алатырь» уже выставляли на торги за 1,75 млрд рублей, однако в июле 2023 года руководство — компания «Астерия», входящая в состав «Газпромбанк — Персей» — передумало продавать ТЦ и решила заняться его развитием. До «Астерии» торговым центром владела компания «Амбер», ее до ноября 2020 контролировала семья бенефициара ГК «ТЭН-Девелопмент» Сергея Трофимова. «ТЭН» была одним из инвесторов торгового центра, но в 2020 году актив продали московской компании «Л-финанс», которая в сентябре 2022 года подала заявление о ликвидации и банкротстве «Амбер».