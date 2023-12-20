NYT: у Украины почти нет шансов взять какие-либо территории

20 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

ВСУ не имеют возможностей для масштабных наступательных действий, пишет NYT Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина имеет незначительные шансы на взятие каких-либо новых территорий, в связи с этим украинским властям следует сосредоточиться на стратегии удерживания своих нынешних позиций. Об этом пишет газета The New York Times. «Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии „Удерживай и наращивай“, которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Украине потребуется долгое время ожидать помощи от Запада в борьбе с Россией, у которой более масштабная армия и развитая промышленность. Согласно словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ практически не осуществляют атаки на запорожском направлении. Военные корреспонденты отмечают, что российские вооруженные силы вытесняют украинские силы на этом участке фронта.

Украина имеет незначительные шансы на взятие каких-либо новых территорий, в связи с этим украинским властям следует сосредоточиться на стратегии удерживания своих нынешних позиций. Об этом пишет газета The New York Times. «Некоторые лица из американских военных кругов сейчас рекомендуют Киеву следовать стратегии „Удерживай и наращивай“, которая предполагает концентрацию на удерживании еще не потерянных территорий», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Украине потребуется долгое время ожидать помощи от Запада в борьбе с Россией, у которой более масштабная армия и развитая промышленность. Согласно словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ практически не осуществляют атаки на запорожском направлении. Военные корреспонденты отмечают, что российские вооруженные силы вытесняют украинские силы на этом участке фронта.