19 декабря 2023

Губернатор ЯНАО посетил новое здание военкомата

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил обновленный военкомат в Лабытнанги
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов оценил качество капремонта военкомата в Лабытнанги Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) завершился капитальный ремонт здания военного комиссариата. Мэр города Марина Трескова сообщила в соцсетях, что провела экскурсию для губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«Накануне презентовала главе региона обновленное здание военного комиссариата. Ремонт стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора. Благодарю Дмитрия Андреевича Артюхова за положительную оценку труда и помощь в реализации всех наших планов», — говорится в сообщении главы города.

В здании были произведены отделочные работы, заменили электрику, приобрели новую мебель. Помещения оформили портретами знаменитых военных деятелей. На прилегающей территории организовали парковку.

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В Лабытнанги (ЯНАО) завершился капитальный ремонт здания военного комиссариата. Мэр города Марина Трескова сообщила в соцсетях, что провела экскурсию для губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Накануне презентовала главе региона обновленное здание военного комиссариата. Ремонт стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора. Благодарю Дмитрия Андреевича Артюхова за положительную оценку труда и помощь в реализации всех наших планов», — говорится в сообщении главы города. В здании были произведены отделочные работы, заменили электрику, приобрели новую мебель. Помещения оформили портретами знаменитых военных деятелей. На прилегающей территории организовали парковку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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