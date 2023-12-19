Губернатор ЯНАО посетил новое здание военкомата

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил обновленный военкомат в Лабытнанги

20 декабря 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов оценил качество капремонта военкомата в Лабытнанги Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Лабытнанги (ЯНАО) завершился капитальный ремонт здания военного комиссариата. Мэр города Марина Трескова сообщила в соцсетях, что провела экскурсию для губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Накануне презентовала главе региона обновленное здание военного комиссариата. Ремонт стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора. Благодарю Дмитрия Андреевича Артюхова за положительную оценку труда и помощь в реализации всех наших планов», — говорится в сообщении главы города. В здании были произведены отделочные работы, заменили электрику, приобрели новую мебель. Помещения оформили портретами знаменитых военных деятелей. На прилегающей территории организовали парковку.

В Лабытнанги (ЯНАО) завершился капитальный ремонт здания военного комиссариата. Мэр города Марина Трескова сообщила в соцсетях, что провела экскурсию для губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Накануне презентовала главе региона обновленное здание военного комиссариата. Ремонт стал возможен благодаря поддержке нашего губернатора. Благодарю Дмитрия Андреевича Артюхова за положительную оценку труда и помощь в реализации всех наших планов», — говорится в сообщении главы города. В здании были произведены отделочные работы, заменили электрику, приобрели новую мебель. Помещения оформили портретами знаменитых военных деятелей. На прилегающей территории организовали парковку.