Baza озвучила причину смерти Пухляша из клипа Little Big

Baza: Пухляш из клипа Little Big умер из-за эндокринопатии

20 декабря 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Причиной смерти Дмитрия Красилова стала эндокринопатия Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. «По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц. Красилов умер в Москве 18 декабря. Ему было всего 29 лет. Накануне вечером ему стало плохо по пути с работы, его обнаружили мертвым в квартире, передает LIFE . URA.RU приводило информацию о том, чем знаменит Пухляш, а также писало о его биографии.

Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. «По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц. Красилов умер в Москве 18 декабря. Ему было всего 29 лет. Накануне вечером ему стало плохо по пути с работы, его обнаружили мертвым в квартире, передает LIFE. URA.RU приводило информацию о том, чем знаменит Пухляш, а также писало о его биографии.