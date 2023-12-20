Baza озвучила причину смерти Пухляша из клипа Little Big

Baza: Пухляш из клипа Little Big умер из-за эндокринопатии
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Причиной смерти Дмитрия Красилова стала эндокринопатия Фото:

Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез.

«По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц.

Красилов умер в Москве 18 декабря. Ему было всего 29 лет. Накануне вечером ему стало плохо по пути с работы, его обнаружили мертвым в квартире, передает LIFE. URA.RU приводило информацию о том, чем знаменит Пухляш, а также писало о его биографии.

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Танцор Дмитрий Красилов, который стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big «Uno», умер на 30-м году жизни. Предварительной причиной смерти стала эндокринопатия — болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. «По предварительным данным экспертов, смерть Красилова наступила из-за эндокринопатии», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что в крови у актера был обнаружен алкоголь. По данным канала, эксперты также взяли у актера анализы на наркотики, они будут готовы через месяц. Красилов умер в Москве 18 декабря. Ему было всего 29 лет. Накануне вечером ему стало плохо по пути с работы, его обнаружили мертвым в квартире, передает LIFE. URA.RU приводило информацию о том, чем знаменит Пухляш, а также писало о его биографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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