Пухляш из клипа Little Big: как жил и из-за чего умер Дмитрий Красилов

Предварительной причиной смерти танцора Пухляша стал сердечный приступ

19 декабря 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Пухляшу на момент смерти было 29 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Танцор Дмитрий Красилов умер на 30-м году жизни, по предварительной информации, из-за сердечного приступа. Он стал известен как Пухляш после съемок в клипе группы Little Big Uno. URA.RU рассказывает, чем занимался артист и из-за чего он умер. Чем знаменит Пухляш, его биография Красилов родился в 1994 году в Алтайском крае. Будущий артист стал танцевать с восьми лет. Ему нравилась сцена, поэтому он окончил актерское направление Алтайского института культуры. В 2017 году артист попал на шоу «Танцы». Он не смог пройти кастинг, однако его заметили и стали приглашать в различные проекты. Так, он появился в программе Елены Малышевой «Жить здорово», в рекламе банка «Возрождение». Пухляш также снимался и в кино. Его можно увидеть в кинокартинах «Как я встретил вашу маму», «Зять», «Бар „МоскваЧики"», «Ивановы-Ивановы», «Вторжение», сериалах «Дылды». Наибольшую популярность артист получил после выхода клипа «Uno» от Little Big. Коллектив даже собирался ехать с этой песней на «Евровидение» в 2020 году вместе с танцором. Однако этого не произошло из-за пандемии. В памяти многих Красилов остался именно как Пухляш из клипа Little Big. В 2020 году журнал Forbes включил Красилова в список номинатов для рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Артист также активно участвовал в музыкальных премиях и телепрограммах. 10 декабря 2023 года Красилов посетил премию «Золотой граммофон». Его также можно увидеть во втором сезоне шоу «Фантастика». Почему умер Пухляш По предварительной информации, Пухляш скончался из-за болезни сердца, которая связана с лишним весом. Точная информация появится только после медицинской экспертизы. По словам коллег Пухляша, артисту стало плохо 17 декабря. Он уехал домой, в свою квартиру в Москве. После этого он перестал выходить на связь. На следующий день к Красилову приехал руководитель, однако артист не открывал дверь. На помощь подоспели сотрудники МЧС, которые взломали дверь. Пухляш был найден мертвым, сообщает МК.RU .

