Происшествия Mash: Охлобыстин получил трещину в ребре после обстрела в Донбассе 20 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 + Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер Иван Охлобыстин цел после обстрела в Донбассе. Об этом заявила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. Артист получил трещину в ребре. «Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась девушка с «Известиями». Mash уточняет, что Охлобыстин получил трещину в ребре. Ранее дочь сообщила, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Артист вез гуманитарный груз. Батариели-Охлобыстина заявила, что гордится отцом, а устроивших обстрел назвала «психами». Актер Иван Охлобыстин цел после обстрела в Донбассе. Об этом заявила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. Артист получил трещину в ребре. «Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась девушка с «Известиями». Mash уточняет, что Охлобыстин получил трещину в ребре. Ранее дочь сообщила, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Артист вез гуманитарный груз. Батариели-Охлобыстина заявила, что гордится отцом, а устроивших обстрел назвала «психами». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям