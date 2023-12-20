Mash: Охлобыстин получил трещину в ребре после обстрела в Донбассе

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Z концерт в клубе Sexton. Москва, охлобыстин иван
Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе Фото:

Актер Иван Охлобыстин цел после обстрела в Донбассе. Об этом заявила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. Артист получил трещину в ребре.

«Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась девушка с «Известиями». Mash уточняет, что Охлобыстин получил трещину в ребре.

Ранее дочь сообщила, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Артист вез гуманитарный груз. Батариели-Охлобыстина заявила, что гордится отцом, а устроивших обстрел назвала «психами».

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Актер Иван Охлобыстин цел после обстрела в Донбассе. Об этом заявила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. Артист получил трещину в ребре. «Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась девушка с «Известиями». Mash уточняет, что Охлобыстин получил трещину в ребре. Ранее дочь сообщила, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Артист вез гуманитарный груз. Батариели-Охлобыстина заявила, что гордится отцом, а устроивших обстрел назвала «психами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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