Mash: Охлобыстин получил трещину в ребре после обстрела в Донбассе

Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
Актер Иван Охлобыстин цел после обстрела в Донбассе. Об этом заявила его дочь Евдокия Батариели-Охлобыстина. Артист получил трещину в ребре.
«Все хорошо. Это было несколько дней назад. Пуля прошла по касательной и задела бронежилет. Папа абсолютно целый», — поделилась девушка с «Известиями». Mash уточняет, что Охлобыстин получил трещину в ребре.
Ранее дочь сообщила, что Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Артист вез гуманитарный груз. Батариели-Охлобыстина заявила, что гордится отцом, а устроивших обстрел назвала «психами».
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