20 декабря 2023

В Минобороны России ответили, когда отпустят мобилизованных

Минобороны РФ: мобилизованных отпустят после указа Путина
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Мобилизация завершится после соответствующего Указа президента страны Фото:
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Военная служба граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, закончится после соответствующего Указа президента страны Владимира Путина. В Минобороны РФ заявили, что установление другого срока службы для мобилизованных является нецелесообразным.

«Срок военной службы граждан Российской Федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частично мобилизации, полагается нецелесообразным», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского.

Вишневский обратился в Минобороны РФ с запросом после получения коллективного обращения от жен мобилизованных из Северо-Западного федерального округа. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы по мобилизации одним годом. В ведомстве инициативу не поддержали.

Во время «Прямой линии» глава государства заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Путин не видит в ней необходимости. Он отметил, что в настоящее время в рамках частичной мобилизации уже призвано 486 тысяч человек, передает «телеканал 360».

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Военная служба граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, закончится после соответствующего Указа президента страны Владимира Путина. В Минобороны РФ заявили, что установление другого срока службы для мобилизованных является нецелесообразным. «Срок военной службы граждан Российской Федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частично мобилизации, полагается нецелесообразным», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Вишневский обратился в Минобороны РФ с запросом после получения коллективного обращения от жен мобилизованных из Северо-Западного федерального округа. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы по мобилизации одним годом. В ведомстве инициативу не поддержали. Во время «Прямой линии» глава государства заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Путин не видит в ней необходимости. Он отметил, что в настоящее время в рамках частичной мобилизации уже призвано 486 тысяч человек, передает «телеканал 360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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