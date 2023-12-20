В Минобороны России ответили, когда отпустят мобилизованных

Военная служба граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, закончится после соответствующего Указа президента страны Владимира Путина. В Минобороны РФ заявили, что установление другого срока службы для мобилизованных является нецелесообразным.
«Срок военной службы граждан Российской Федерации, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего указа президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частично мобилизации, полагается нецелесообразным», — сообщили в ведомстве в ответ на
Вишневский обратился в Минобороны РФ с запросом после получения коллективного обращения от жен мобилизованных из Северо-Западного федерального округа. Они просили внести изменения в законодательство и ограничить срок службы по мобилизации одним годом. В ведомстве инициативу не поддержали.
Во время «Прямой линии» глава государства заявил, что второй волны мобилизации в России не будет. Путин не видит в ней необходимости. Он отметил, что в настоящее время в рамках частичной мобилизации уже призвано 486 тысяч человек, передает «телеканал 360».
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