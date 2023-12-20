20 декабря 2023

Президент Чехии Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
По мнению президента Чехии, у ВСУ большие потери Фото:
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Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde.

«Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. У ВСУ большие потери людей и техники», — приводит слова чешского президента газета.

Павел отметил, что ресурсы России нельзя недооценивать. Он также посоветовал Киеву прекратить попытки наступления и сосредоточиться на линии обороны.

Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки армии со стороны авиации, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Власти Чехии в декабре также отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность.

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Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde. «Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. У ВСУ большие потери людей и техники», — приводит слова чешского президента газета. Павел отметил, что ресурсы России нельзя недооценивать. Он также посоветовал Киеву прекратить попытки наступления и сосредоточиться на линии обороны. Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки армии со стороны авиации, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Власти Чехии в декабре также отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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