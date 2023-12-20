Президент Чехии Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ

21 декабря 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

По мнению президента Чехии, у ВСУ большие потери Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde. «Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. У ВСУ большие потери людей и техники», — приводит слова чешского президента газета. Павел отметил, что ресурсы России нельзя недооценивать. Он также посоветовал Киеву прекратить попытки наступления и сосредоточиться на линии обороны. Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки армии со стороны авиации, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Власти Чехии в декабре также отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность.

Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde. «Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. У ВСУ большие потери людей и техники», — приводит слова чешского президента газета. Павел отметил, что ресурсы России нельзя недооценивать. Он также посоветовал Киеву прекратить попытки наступления и сосредоточиться на линии обороны. Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки армии со стороны авиации, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Власти Чехии в декабре также отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность.