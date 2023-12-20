Президент Чехии Павел признал неудачу контрнаступления ВСУ

Президент Чехии Петр Павел признал неудачу украинского контрнаступления. Об этом он заявил в интервью французской газете Monde.
«Контрнаступление не дало ожидаемых результатов. У ВСУ большие потери людей и техники», — приводит слова чешского президента газета.
Павел отметил, что ресурсы России нельзя недооценивать. Он также посоветовал Киеву прекратить попытки наступления и сосредоточиться на линии обороны.
Одной из причин неудачного контрнаступления ВСУ стало отсутствие поддержки армии со стороны авиации, ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции. Власти Чехии в декабре также отказались поставлять вооружение Украине, чтобы не поставить под угрозу собственную обороноспособность.
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