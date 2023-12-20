20 декабря 2023

Госдеп назвал три страны, которые против помощи Украине

Блинкен: РФ, КНР и Иран будут рады, если Конгресс оставит Украину без помощи
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Блинкен надеется на скорое одобрение помощи Украине Конгрессом США Фото:

Россия, Китай и Иран не поддерживают выделение военной помощи Украине американским Конгрессом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти страны «будут счастливы» в случае отказа Киеву в финансировании.

«Вся помощь, выделенная Украине, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Конгресс примет меры и сделает это быстро. Мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, в Пекине, в Тегеране», — заявил Блинкен во время пресс-конференции в Госдепартаменте США. Трансляция велась на YouTube.

Госсекретарь отметил, что выделение средств Украине укрепляет также обороноспособность США. В случае одобрения Конгрессом допассигнований Киеву, в выигрыше останутся и американские власти.

США имеют четкий план развития Украины и без выделения средств, заявил Блинкен. Но в настоящее время, без одобрения Конгресса, время и деньги на оказание помощи Киеву на исходе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится.

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Россия, Китай и Иран не поддерживают выделение военной помощи Украине американским Конгрессом. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эти страны «будут счастливы» в случае отказа Киеву в финансировании. «Вся помощь, выделенная Украине, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Конгресс примет меры и сделает это быстро. Мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, в Пекине, в Тегеране», — заявил Блинкен во время пресс-конференции в Госдепартаменте США. Трансляция велась на YouTube. Госсекретарь отметил, что выделение средств Украине укрепляет также обороноспособность США. В случае одобрения Конгрессом допассигнований Киеву, в выигрыше останутся и американские власти. США имеют четкий план развития Украины и без выделения средств, заявил Блинкен. Но в настоящее время, без одобрения Конгресса, время и деньги на оказание помощи Киеву на исходе. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что у страны есть средства для финансирования Украины на пару недель и два пакета помощи до конца года, после чего поддержка закончится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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