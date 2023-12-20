Чехия испугалась войны с Россией

Генштаб ВС Чехии считает Россию потенциальным военным противником, но Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка.
«Чехия считает РФ прямой угрозой безопасности. В наших целях избежать войны, минимизировать возможность, что в Европу вернется насилие», — приводятся слова Ржехки во вступительном слове к новой военной концепции страны, опубликованной на сайте минобороны.
В документе отмечается, что армия Чехии испытывает недостаток персонала и боеприпасов, у нее ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий. Задачей чешской оборонной политики — подготовка к длительной оборонительной войне с РФ, оснащенной ядерным оружием.
Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО.
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