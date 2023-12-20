20 декабря 2023

Чехия испугалась войны с Россией

Генштаб ВС Чехии назвал РФ потенциальным военным противником
© Служба новостей «URA.RU»
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Чехия.
Армия Чехии испытывает нехватку бойцов и вооружения Фото:

Генштаб ВС Чехии считает Россию потенциальным военным противником, но Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка.

«Чехия считает РФ прямой угрозой безопасности. В наших целях избежать войны, минимизировать возможность, что в Европу вернется насилие», — приводятся слова Ржехки во вступительном слове к новой военной концепции страны, опубликованной на сайте минобороны.

В документе отмечается, что армия Чехии испытывает недостаток персонала и боеприпасов, у нее ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий. Задачей чешской оборонной политики — подготовка к длительной оборонительной войне с РФ, оснащенной ядерным оружием.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО.

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Генштаб ВС Чехии считает Россию потенциальным военным противником, но Прага намерена минимизировать возможность масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил начальник генштаба ВС Чехии Карл Ржехка. «Чехия считает РФ прямой угрозой безопасности. В наших целях избежать войны, минимизировать возможность, что в Европу вернется насилие», — приводятся слова Ржехки во вступительном слове к новой военной концепции страны, опубликованной на сайте минобороны. В документе отмечается, что армия Чехии испытывает недостаток персонала и боеприпасов, у нее ограничены возможности собственных средств ПВО и внедрения передовых технологий. Задачей чешской оборонной политики — подготовка к длительной оборонительной войне с РФ, оснащенной ядерным оружием. Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать со странами Европы и нападать на государства Североатлантического альянса. Он задался вопросом о том, зачем РФ страны НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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