20 декабря 2023

Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты от КПРФ

Зюганов: решение о выдвижении кандидата в президенты от КПРФ примет пленум
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КПРФ планы партии и фракции ГД на осеннюю сессию. ТАСС. Москва, зюганов геннадий
Окончательное решение будет принято на пленуме партии, заявил Геннадий Зюганов Фото:
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Окончательное решение о выдвижении в президенты от КПРФ будет приниматься на пленуме партии в пятницу. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают. И Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Коломейцева, и Калашникова. Решение будет приниматься в пятницу на пленуме партии», — заявил Зюганов, отвечая на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.

Кандидатуру Харитонова поддержали на президиуме ЦК партии, сообщал источник. Официально имя кандидата в президенты от КПРФ будет объявлено 23 декабря. Сам Николай Харитонов сообщал, что окончательного решения о возможности его выдвижения кандидатом еще нет.

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Окончательное решение о выдвижении в президенты от КПРФ будет приниматься на пленуме партии в пятницу. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. «Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают. И Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Коломейцева, и Калашникова. Решение будет приниматься в пятницу на пленуме партии», — заявил Зюганов, отвечая на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ. Кандидатуру Харитонова поддержали на президиуме ЦК партии, сообщал источник. Официально имя кандидата в президенты от КПРФ будет объявлено 23 декабря. Сам Николай Харитонов сообщал, что окончательного решения о возможности его выдвижения кандидатом еще нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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