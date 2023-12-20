Зюганов прокомментировал выдвижение Харитонова в президенты от КПРФ

Окончательное решение о выдвижении в президенты от КПРФ будет приниматься на пленуме партии в пятницу. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«Этим правом обладает только съезд. Меня выдвигали некоторые организации и продолжают. И Афонина, и Новикова, и Харитонова, и Коломейцева, и Калашникова. Решение будет приниматься в пятницу на пленуме партии», — заявил Зюганов, отвечая на вопрос РИА Новости о выдвижении члена президиума ЦК КПРФ Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты РФ.
Кандидатуру Харитонова поддержали на президиуме ЦК партии, сообщал источник. Официально имя кандидата в президенты от КПРФ будет объявлено 23 декабря. Сам Николай Харитонов сообщал, что окончательного решения о возможности его выдвижения кандидатом еще нет.
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