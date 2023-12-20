Россиянам пообещали аналог Starlink

«Ведомости»: в РФ запустят спутниковый интернет в 2027 году

21 декабря 2023 в 06:17 Размер текста - 17 +

Для глобального покрытия потребуется 700 спутников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России через три года может появиться свой аналог Starlink. Коммерческий спутниковый интернет собирается запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). «„Бюро 1440“ планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Для базового покрытия компании потребуется 250 спутников», — приводят «Ведомости» слова гендиректора группы компаний Yadro (также входит в «Икс холдинг») Алексея Шелобкова при открытии тестовой зоны 5G на международной выставке «Россия». К 2030 году компания собирается запустить более 700 аппаратов для глобального покрытия, отметил Шелобков. Наращивание группировки потребуется при увеличении числа абонентов. Правительство РФ ранее приняло решение утвердить Стратегию развития отрасли связи, которая способствует увеличению скорости мобильного интернета, покрытию сетью 5G территории страны, где проживает свыше 60% населения. Это также позволит обновить государственную орбитальную группировку спутников. Программа рассчитана до 2035 года. Украинские солдаты используют сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет.

В России через три года может появиться свой аналог Starlink. Коммерческий спутниковый интернет собирается запустить российская космическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). «„Бюро 1440“ планирует запустить коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Для базового покрытия компании потребуется 250 спутников», — приводят «Ведомости» слова гендиректора группы компаний Yadro (также входит в «Икс холдинг») Алексея Шелобкова при открытии тестовой зоны 5G на международной выставке «Россия». К 2030 году компания собирается запустить более 700 аппаратов для глобального покрытия, отметил Шелобков. Наращивание группировки потребуется при увеличении числа абонентов. Правительство РФ ранее приняло решение утвердить Стратегию развития отрасли связи, которая способствует увеличению скорости мобильного интернета, покрытию сетью 5G территории страны, где проживает свыше 60% населения. Это также позволит обновить государственную орбитальную группировку спутников. Программа рассчитана до 2035 года. Украинские солдаты используют сети спутниковой связи Starlink на всей линии фронта. Если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то оборона Украины рухнет.