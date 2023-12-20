Глава Тюмени Кухарук занял второе место в рейтинге мэров России

Кухарук в национальном рейтинге уступил лишь мэру Москвы Собянину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров по итогам 2023 года. Исследование подготовлено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Сильных мэров и вообще тех, о которых можно разговаривать, осталось немного. К таким можно отнести мэра Тюмени Руслана Кухарука, который однозначно имеет политическую перспективу. По итогам 2023 года он занял вторую позицию в национальном рейтинге», — сообщается на сайте центра.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объектами исследования являются мэры 88 городов России. На первом месте в рейтинге второй год подряд стоит мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналогичную позицию в рейтинге мэров Кухарук занимал в промежуточном исследовании ноября. Большинство экспертов отметили его имидж «народнохозяйственного» мэра, а также единогласное переизбрание на пост градоначальника.