20 декабря 2023

Глава Тюмени Кухарук занял второе место в рейтинге мэров России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перезахоронение Андрея и Евдокии Текутьевых. Тюмень , кухарук руслан
Кухарук в национальном рейтинге уступил лишь мэру Москвы Собянину Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров по итогам 2023 года. Исследование подготовлено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Сильных мэров и вообще тех, о которых можно разговаривать, осталось немного. К таким можно отнести мэра Тюмени Руслана Кухарука, который однозначно имеет политическую перспективу. По итогам 2023 года он занял вторую позицию в национальном рейтинге», — сообщается на сайте центра.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объектами исследования являются мэры 88 городов России. На первом месте в рейтинге второй год подряд стоит мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналогичную позицию в рейтинге мэров Кухарук занимал в промежуточном исследовании ноября. Большинство экспертов отметили его имидж «народнохозяйственного» мэра, а также единогласное переизбрание на пост градоначальника.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Тюмени Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров по итогам 2023 года. Исследование подготовлено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг». «Сильных мэров и вообще тех, о которых можно разговаривать, осталось немного. К таким можно отнести мэра Тюмени Руслана Кухарука, который однозначно имеет политическую перспективу. По итогам 2023 года он занял вторую позицию в национальном рейтинге», — сообщается на сайте центра. Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Объектами исследования являются мэры 88 городов России. На первом месте в рейтинге второй год подряд стоит мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичную позицию в рейтинге мэров Кухарук занимал в промежуточном исследовании ноября. Большинство экспертов отметили его имидж «народнохозяйственного» мэра, а также единогласное переизбрание на пост градоначальника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...