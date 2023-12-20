В Тюмени в районе Ново-Комарово начал работу общественный транспорт. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов.
«Первые автобусы пошли! В ЖК „Ново-Комарово“ сегодня, 21 декабря, начал ходить общественный транспорт. Большие автобусы 63-го маршрута. Проблема, с которой земляки обратились ко мне на прямую линию в ноябре, решена», — написал Моор в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово массово жаловались губернатору на отсутствие автобусов. Тюменцы создали петицию, в которой попросили запустить автобусы до центра города и обустроить дороги. Позднее в мэрии рассказали, что в микрорайоне появится общественный транспорт. Стоимость проезда для жителей будет составлять 39 рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.