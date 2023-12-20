20 декабря 2023

В тюменском микрорайоне запустили автобусы после жалоб жителей. Видео

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Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени в районе Ново-Комарово начал работу общественный транспорт. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов.

«Первые автобусы пошли! В ЖК „Ново-Комарово“ сегодня, 21 декабря, начал ходить общественный транспорт. Большие автобусы 63-го маршрута. Проблема, с которой земляки обратились ко мне на прямую линию в ноябре, решена», — написал Моор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово массово жаловались губернатору на отсутствие автобусов. Тюменцы создали петицию, в которой попросили запустить автобусы до центра города и обустроить дороги. Позднее в мэрии рассказали, что в микрорайоне появится общественный транспорт. Стоимость проезда для жителей будет составлять 39 рублей.

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В Тюмени в районе Ново-Комарово начал работу общественный транспорт. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов. «Первые автобусы пошли! В ЖК „Ново-Комарово“ сегодня, 21 декабря, начал ходить общественный транспорт. Большие автобусы 63-го маршрута. Проблема, с которой земляки обратились ко мне на прямую линию в ноябре, решена», — написал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово массово жаловались губернатору на отсутствие автобусов. Тюменцы создали петицию, в которой попросили запустить автобусы до центра города и обустроить дороги. Позднее в мэрии рассказали, что в микрорайоне появится общественный транспорт. Стоимость проезда для жителей будет составлять 39 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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