В тюменском микрорайоне запустили автобусы после жалоб жителей. Видео

21 декабря 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени в районе Ново-Комарово начал работу общественный транспорт. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов. «Первые автобусы пошли! В ЖК „Ново-Комарово“ сегодня, 21 декабря, начал ходить общественный транспорт. Большие автобусы 63-го маршрута. Проблема, с которой земляки обратились ко мне на прямую линию в ноябре, решена», — написал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово массово жаловались губернатору на отсутствие автобусов. Тюменцы создали петицию, в которой попросили запустить автобусы до центра города и обустроить дороги. Позднее в мэрии рассказали, что в микрорайоне появится общественный транспорт. Стоимость проезда для жителей будет составлять 39 рублей.

В Тюмени в районе Ново-Комарово начал работу общественный транспорт. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. Ранее жители района жаловались главе Тюменской области на отсутствие автобусов. «Первые автобусы пошли! В ЖК „Ново-Комарово“ сегодня, 21 декабря, начал ходить общественный транспорт. Большие автобусы 63-го маршрута. Проблема, с которой земляки обратились ко мне на прямую линию в ноябре, решена», — написал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители Ново-Комарово массово жаловались губернатору на отсутствие автобусов. Тюменцы создали петицию, в которой попросили запустить автобусы до центра города и обустроить дороги. Позднее в мэрии рассказали, что в микрорайоне появится общественный транспорт. Стоимость проезда для жителей будет составлять 39 рублей.