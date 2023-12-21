В Германии раскрыли реальные ежедневные потери ВСУ

Focus: ВСУ теряют по 800 человек в день убитыми и ранеными

21 декабря 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

На способность ВСУ вести военные действия негативно влияет нехватка снарядов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Каждый день ВСУ теряют по 800 человек. Об этом сообщило немецкое издание Focus. Авторы статьи отметили, что ежемесячно в ряды ВСУ требуется больше 20 тысяч военных. «В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что для замены погибших и раненых каждый месяц необходимо набирать больше 20 тысяч бойцов в армию. В издании подчеркнули, что ВСУ нужны рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения. Также у украинской армии начались проблемы с западным вооружением. Авторы статьи сообщили, что на способность ВСУ вести военные действия негативно влияет нехватка снарядов. По их словам, у РФ стабильный доступ к боеприпасам, а поставки на Украину остановились. Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер сообщил, что украинская армия не смогла набрать группу танкистов на обучение работе с Leopard 2 в Германии из-за нехватки людей, передает телеканал 360. На Западе уверены, что одна из причин провала украинских солдат на фронте — это зрелый возраст мобилизованных солдат.

Каждый день ВСУ теряют по 800 человек. Об этом сообщило немецкое издание Focus. Авторы статьи отметили, что ежемесячно в ряды ВСУ требуется больше 20 тысяч военных. «В среднем ежедневные потери составляют около 800 солдат», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что для замены погибших и раненых каждый месяц необходимо набирать больше 20 тысяч бойцов в армию. В издании подчеркнули, что ВСУ нужны рекруты для ротации тех солдат, которые уже находятся на линии соприкосновения. Также у украинской армии начались проблемы с западным вооружением. Авторы статьи сообщили, что на способность ВСУ вести военные действия негативно влияет нехватка снарядов. По их словам, у РФ стабильный доступ к боеприпасам, а поставки на Украину остановились. Ранее немецкий корреспондент Пауль Ронцхаймер сообщил, что украинская армия не смогла набрать группу танкистов на обучение работе с Leopard 2 в Германии из-за нехватки людей, передает телеканал 360. На Западе уверены, что одна из причин провала украинских солдат на фронте — это зрелый возраст мобилизованных солдат.